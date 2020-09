Workshop gratuito ensina técnicas de maquiagem para realçar os olhos

Manaus - No quesito maquiagem, os olhos sempre estiveram no centro das atenções, mas nunca tanto quanto nesses tempos de pandemia, onde essa parte do rosto é praticamente a única que aparece, devido à necessária utilização de máscaras. Pensando nisso, o Centro de Ensino Técnico (Centec) promove, na próxima terça-feira (15), às 19h, um workshop de beleza para ensinar a realçar corretamente o olhar.

O treinamento, gratuito, será on-line, por meio da plataforma Zoom, e estará a cargo da esteticista, cosmetóloga e maquiadora profissional Ray Cristo Farias. Na bagagem, ela tem diversas experiências como instrutora de cursos na área de automaquiagem, design de sobrancelhas, alongamento de cílios e outros trabalhos na área da beleza, onde atua desde 2014.

Segundo Ray Farias, como se trata de automaquiagem, não há necessidade de nenhuma experiência prévia e qualquer pessoa pode participar do workshop. As vagas, porém, são limitadas e é preciso se apressar para garantir a inscrição gratuita, neste link.

“Vamos falar de higienização da pele, tonificação, hidratação, uso de base e corretivo, como fazer contorno e muitas outras técnicas que ajudam no embelezamento do olhar, sobretudo porque agora é praticamente o que temos para destacar no rosto feminino, já que, com o advento das máscaras, outras áreas ficam escondidas”, comenta a profissional. Ela ressalta ainda que outro assunto a ser abordado no workshop é o ‘pós-maquiagem’, um processo que também precisa de muita atenção quando se trata dos olhos.

A duração do workshop é de uma hora e nesse tempo Ray Farias garante que as participantes receberão todas as orientações necessárias a fazer uma automaquiagem de forma simples e eficaz, segundo seus objetivos de beleza.

Treinamentos e capacitações

Voltado para o ensino profissionalizante, o Centec dispõe de um salão-escola para o aperfeiçoamento dos alunos do curso Técnico em Estética e, a partir deste semestre, passa a ofertar também uma série de treinamentos e capacitações rápidas na área de beleza. “Há ofertas tanto para iniciantes como para profissionais que já atuam na área”, informa a coordenadora de marketing, Driele Cazumba. Ela destaca que, durante o workshop do dia 15, será sorteada uma bolsa de 100% para o primeiro curso de capacitação em maquiagem, programado para o período de 23 a 25 de setembro, de 17h30 às 20h.

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones 99223-1580 e 3249-6078 ou no Instagram @centecam. Confira abaixo a agenda dos demais cursos para a segunda quinzena do mês:

1 – Escovista (16 e 17.09)

2 - Workshop Spa dos Pés (18.09)

3 - Limpeza de pele (19.09)

4 - Depilação Egípcia (21 e 22.09)

5 – Maquiagem (23, 24 e 25)

6 - Last Lifting (25.09)

7 - Massagem modeladora/drenagem linfática (26.09)

8 - Limpeza de pele (26.09)

