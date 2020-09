Secreção na calcinha? Saiba o que pode ser

Fique atenta a cor da secreção que fica na calcinha | Foto: Reprodução

Manaus – Estar atenta a saúde vaginal deve ser uma rotina na vida das mulheres. Muitas vezes o muco deixado na calcinha aponta que a mulher está no período fértil e pode engravidar se manter relações sexuais. A ginecologista e obstetra Andrea Sousa, explica, porém, que por trás de cada característica do muco na calcinha pode-se registrar um diagnóstico ou causa diferentes.

Para que serve?

A primeira coisa que toda mulher precisa saber é por que a mulher tem uma mucosa vaginal. A especialista explica que o muco que fica próximo ao colo do útero possui uma acidez que serve para proteção. Evita bactérias, fungos e tem o poder de defesa. Fora isso, o muco impede a passagem dos espermatozoides.

As mulheres precisam saber que o muco muda nas diferentes fases, de acordo com as alterações hormonais como o estrogênio e progesterona. Com isso, também muda de cor. Esse corrimento e secreção não estão relacionados a algo ruim.

Transparente e sem elasticidade

Antes do período fértil, o muco cervical pode ficar transparente e não é tão elástico, ou seja, quebra no toque. O muco nessa fase é ácido. Isso impede que os espermatozoides fiquem vivos. É uma fase preparatória para a fertilização.

Liga e transparente

Durante o período fértil é o muco fica transparente, mas com uma espécie de liga durante o toque. A progesterona fica em alta. “Quando você toca é como se fosse uma clara de ovo. Cria um fio de liga”, explicou a ginecologista.

Pastoso e branco

Depois desse período da ovulação o muco fica como se fosse um creme, branco e mais espesso. A quantidade depende de mulher para mulher. Pode ser que a mulher não veja o material na calcinha porque produz pouco muco.

Quando devo me preocupar?

A mulher deve se preocupar quando a secreção tenha um odor diferente e não característico da sua vagina. Se a coloração for amarela ou esverdeada, deve também ter atenção.

Se houver ardência na parte vaginal ou da vulva e dor no ato sexual, a mulher deve procurar ajuda ginecológica.

