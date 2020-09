Remédios caseiros para ansiedade, nervosimo e insônia

Estes fitoterápicos apesar de serem compostos de substâncias naturais só devem ser utilizados sob orientação médica | Foto: Divulgação

Muitas plantas tem propriedades naturais capazes de controlar a ansiedade e o nervosismo, além de ajudar a combater a insônia. Pensando nisso, o EM TEMPO reuniu algumas plantas que podem ajudá-lo a controlar a ansiedade nesses tempos de pandemia, mas não se esqueça. Sempre consulte um médico, nutricionista ou especialista no assunto e veja se você pode tomar.



Valeriana: a sua raiz tem ação calmante e estimulante do sono, por isso é muito indicada em casos de agitação, insônia, fobia ou ansiedade;Erva de São-João ou Hipericão: é um bom restaurador para o sistema nervoso e anti-depressivo, podendo ser usado no tratamento da depressão, ansiedade e agitação nervosa;

Camomila: tem ação calmante do sistema digestivo e nervoso, criando uma sensação de harmonia, que ajuda a acalmar em estados de agitação e nervosismo;Tília: possui propriedades calmantes, auxiliando no tratamento de distúrbios do sistema nervoso como estresse excessivo, ansiedade e histeria;

Melissa ou cidreira: tem ação calmante e pode ser utilizada em caso de perturbações do sono, nervosismo e ansiedade;Alfazema: é rica em cumarina e óleos essenciais que possuem propriedades calmantes e relaxantes atuando contra a tensão nervosa. Existem na forma de chás ou como suplementos, que, no caso devem ser indicados por nutricionista ou médico especializado.

Como fazer um chá calmante



Para fazer o chá, deve-se selecionar uma das plantas com efeito calmante e depois adicionar 1 sachê, ou 20 gramas da planta, em 1 xícara de água fervente por aproximadamente 5 a 10 minutos. Depois, o chá pode ser tomado 2 a 3 vezes ao longo do dia ou antes de situações que provoquem mais estresse.

Valeriana para dormir

No caso de se precisar de um calmante para dormir, o chá mais indicado é o de valeriana, pois aumenta os níveis de melatonina, importantes para induzir o sono.

Nesse caso, o chá deve ser tomado 15 a 30 minutos antes de dormir e, nesse período, deve-se evitar assistir televisão ou usar outro aparelho eletrônico, como o celular.

Alguns exemplos de calmantes naturais em comprimidos são os seguintes fitoterápicos:



Passiflora incarnata L.

Maracugina

Sintocalmy

​Passiflorine

Recalm

Calman

Pasalix

Serenus

Ansiopax

Estes fitoterápicos apesar de serem compostos de substâncias naturais só devem ser utilizados sob orientação médica ou de um fitoterapeuta ou nutricionista embora possam ser comprados sem receita. Eles possuem propriedades calmantes que atuam no cérebro acalmando o indivíduo devido a sua ação sedativa.