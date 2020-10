Nutricionista dá dicas de chás para aliviar cólicas menstruais

Além dos medicamentos indicados pelos médicos, os chás podem ser uma ótima alternativa para ajudar a aliviar esse sintoma. | Foto: Divulgação

Um problema comum e que afeta de 50% a 90% das mulheres em idade fértil são as cólicas menstruais. A intensidade do problema varia de leve até a casos mais graves que podem impactar a realização de atividades do dia a dia da mulher. Além dos medicamentos indicados pelos médicos, os chás podem ser uma ótima alternativa para ajudar a aliviar esse sintoma.

As cólicas são causadas pelas contrações uterinas intensas que podem acontecer desde horas antes da menstruação até os dois primeiros dias do ciclo.

Todo mês a parede do útero acumula uma camada mais grossa necessária para abrigar o embrião. Se não ocorre a fecundação, o útero passa a eliminar essa camada e por isso ele se contrai para soltá-la.

Durante essa contração, é liberada uma substância chamada prostaglandina, a qual é responsável pela cólica. O ideal é procurar um médico ginecologista para receber orientação e saber se não há outro problema de saúde que piora as dores, como endometriose, adenomiose, entre outros.

Chás: gengibre, orégano, camomila, canela



A nutricionista do Pátio Gourmet, Lívia Ribeiro, ressalta que, dependendo do caso, a mulher pode utilizar os chás como alternativa para melhorar a cólica menstrual.

Entre os indicados, estão o chá de gengibre, que, mesmo sendo mais conhecido por sua ação detox, também é um aliado no alívio de dores em geral, inclusive as cólicas, porque tem efeito analgésico.

Outro chá indicado é o de orégano, que também atua na redução das dores e inflamações. Segundo a nutricionista, o orégano tem uma ação diurética e sudorífera, que ajuda a eliminar as toxinas do organismo e a reduzir as dores, inclusive as de cabeça, que também costumam incomodar as mulheres no período menstrual.

Lívia indica, ainda, o chá de camomila para reduzir as cólicas. Apesar de ser mais conhecida pelo efeito calmante que ajuda quem sofre com ansiedade e insônia, a camomila estimula a produção de um aminoácido chamado glicina, que reduz os espasmos musculares e ajuda a aliviar as cólicas.

Uma outra opção é o chá de canela, que tem ação anti-inflamatória e é um antiespasmódico natural. Auxilia na diminuição das contrações e também da náusea, que é outro sintoma comum no período menstrual.

Alternativas

Além dos chás, outras alternativas podem contribuir para reduzir as cólicas, como usar bolsa de água quente na região da pelve.

O calor ativa o fluxo sanguíneo, inibe os efeitos da prostaglandinas, amenizando as dores.

