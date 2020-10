Sem feto: entenda o que é a gravidez anembrionária

Manaus - Para mulheres que sonham em ter um bebê, a gravidez anembrionada pode gerar tristeza e decepção. Por ser um assunto pouco debatido, a maioria não sabe o que esse tipo de gravidez pode representar na vida fértil.

Conhecido como “ovo cego”, a gravidez embrionária ocorre quando há uma gestação sem o desenvolvimento do embrião. O corpo continua a produzir hormônios mesmo sem a presença de um embrião, podendo gerar os mesmos sintomas de uma gravidez, como o aumento dos seios, sono excessivo e inchaços.

Como é esse tipo de gravidez?

De acordo com o ginecologista e obstetra, Thiago Gester, esse tipo de gravidez ocorre ainda no momento da fecundação. A massa celular proveniente da junção do óvulo com o espermatozóide resulta em duas estruturas distintas: uma que abriga o feto e inclui o saco gestacional e placenta e a outra chamada de embrioblasto, responsável por gerar o embrião.

O problema está no momento que o aglomerado celular se torna apenas suporte para gravidez e a outra metade formará o bebê, ocorrendo a “gravidez parcial”, porque o zigoto não se desenvolve corretamente.

Descoberta nas primeiras ultrassonografias, já é possível identificar a falta de embrião. “Tenhamos cautela no diagnóstico, pois até três semanas de gravidez não se observa o embrião em gravidez normais, fazendo o médico responsável solicitar nova ultrassom em 15 dias para descartar tal diagnóstico. Os sintomas variam de assintomáticas até poucas cólicas e ou pequenos sangramentos vaginais”, explica Gester.

É possível prevenir ? Quando posso tentar engravidar novamente?



Caso a mulher esteja tentando engravidar, é recomendável que faça uso de ácido fólico e administre uma boa alimentação com alimentos ricos em ferro e vitamina B6.

Também é recomendado que outra tentativa seja feita apenas após a primeira menstruação, depois do aborto. Além disso, é necessário a certificação de o lado emocional estar preparada novamente, apesar das sequelas psicológicas.

“É importante dizer para as mulheres que já passaram por essa situação, que não terão impedimentos para uma futura gravidez normal. Mas se a próxima gravidez tiver novamente, o diagnóstico é importante que o casal passe por um estudo genético”, conta o médico.

