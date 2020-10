Como tomar um banho relaxante ? Confira dicas de autocuidados

Não há nada melhor do que tomar um bom banho, seja no começo do dia para revigorar ou a noite para relaxar, não é mesmo? Além de ser um momento seu, de saúde e higiene também contribui para o bem-estar do corpo e da mente dando equilíbrio para uma vida mais saudável.

A escolha do sabonete, têm papel fundamental e essencial nestes momentos, pois realçam os sentidos e promovem bem-estar. Com isto, a Nivea, que tem o Cuidado como essência, convida você a deixar a hora do banho ainda mais prazerosa com algumas dicas e opções da linha de sabonetes que atendem a todos os gostos e tipos de pele.

Dica de ouro: Cuide da sua pele com carinho!

Sua pele merece sabonetes com texturas e fragrâncias variadas, pois colaboram com um momento ainda mais prazeroso e de cuidado. A Nivea tem um portfólio completo, com opções de esfoliante corporal, sabonetes líquidos, em barra, óleos, textura mousse, além dos sabonetes íntimos.

Esfolie o seu corpo



O processo de esfoliação ajuda a massagear e renovar a pele do corpo, removendo as impurezas e células mortas. Além disso, colabora para deixar a pele macia, deixando-a mais suave e uniforme.

O Esfoliante Corporal para o banho de NIVEA é rico em ingredientes emolientes, a fórmula também é enriquecida com pró-vitamina B5, Pérolas azuis de vitamina E e micropartículas esfoliantes, que ajudam a massagear e renovar a pele do corpo. Além da glicerina, componente reconhecido pela ação hidratante. O resultado é pele bonita, macia e renovada ao longo do dia.

Melhore o clima com a trilha sonora

Músicas despertam sentimentos. Com a seleção de canções correta, é possível se sentir transportada para um universo de paz e serenidade. Encontre a altura apropriada para apreciar o som e posicione o aparelho utilizado com cuidado a fim de não danificá-lo com a água. Se você apostar em um smartphone, por exemplo, é apropriado fazer uso de uma embalagem impermeável.

Coloque a temperatura ideal

Os especialistas garantem: o banho morno é perfeito para qualquer estação do ano. Se assemelhando a nossa temperatura corporal, de 37º, essa quantidade de calor, assim como aquelas um pouco mais quentes, relaxam os músculos e aliviam a tensão. Outro benefício é o combate ao estresse, ou seja, é perfeita durante esse momento!

Escolha a sua versão predileta



Os Sabonetes Líquidos encontram-se em diferentes versões, como o NIVEA Creme Care Sabonete líquido, com o ingrediente especial da marca, o Eucerit, sua fórmula proporciona uma sensação de pele intensamente macia e hidratada. Outras opções são o NIVEA Creme Soft Care Sabonete Líquido e o NIVEA Creme Erva Doce.

O NIVEA Silk Mousse Espuma de Banho tem um formato inovador e oferece uma experiência única para o banho. Une a limpeza do sabonete com a leveza e suavidade da espuma. Disponível nas versões CREME CARE, RASPBERRY e VANILLA, em embalagem aerossol de 200ml.

O cuidado com você começa no banho!



Há inúmeras vantagens em cuidar da área intima com produtos específicos, pois limpam e refrescam, além de manter o pH natural dando sensação de conforto e bem-estar. A NIVEA tem opções que são dermatológicas e ginecologicamente testadas.

O NIVEA Íntimo Suave com extrato de Camomila e Pantenol, limpa gentilmente a pele delicada da área íntima para um cuidado suave todos os dias. NIVEA Íntimo Fresh Comfort tem fórmula com Ácido Lático e Aloe Vera, que ajuda a manter o pH natural da região, limpa gentilmente oferecendo proteção e sensação de frescor. O NIVEA Íntimo Natural tem extrato de Camomila e Óleo de Jojoba, limpa e ajuda a manter o pH natural da área íntima.

Aprecie o banho

Chegada a grande hora, é só aproveitar! Uma dica interessante para relaxar ainda mais é fazer uso do sabonete líquido. Esse produto é mais perfumado do que as opções em barra, pois concentra maior número de essências em sua fórmula e ainda desliza melhor pelo corpo. É indicado fazer uso de uma esponja para facilitar a tarefa.

