Oito hábitos de higiene para mulheres e homens após o sexo

Lavar as mãos é mais importante hoje do que nunca, mas você faz isso antes e depois de fazer sexo com alguém? Pode ser desconfortável ? como interromper o ato e perguntar ao seu parceiro sexual: "querida, você lavou as mãos?" ?mas os sexólogos insistem que essa regra de higiene pessoal é essencial nos relacionamentos íntimos.

É um passo simples para evitar, por exemplo, uma candidíase (infecção genital causada por um fungo). "Limpar as mãos, boca e dentes é vital, já que esses órgãos costumam intervir durante as relações sexuais", diz à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC) Thamara Martínez Farinós, psicóloga e sexóloga do Instituto Espill, em Valência, na Espanha

Além das mãos, você deve limpar os órgãos genitais diariamente. Mas aqui uma "lavagem rápida" não adianta, esclarece a especialista. "A higiene sexual é de primordial importância, pois pode frear as doenças sexualmente transmissíveis (DST)", diz Vicente Briet, psicólogo clínico e especialista em sexologia, à BBC News Mundo. Briet é chefe da área de sexologia da Universidade de Alicante, Espanha.

Ele considera que a higiene é "um poderoso afrodisíaco e um estimulador da libido".

Os homens...

O Serviço de Saúde Pública do Reino Unido (NHS) explica em seu site como homens e mulheres devem cuidar adequadamente de suas áreas íntimas. Para os homens, os médicos recomendam lavar o pênis com água morna todos os dias durante o banho, dando atenção especial à área sob o prepúcio para evitar o acúmulo de esmegma, um agente antibacteriano que também atua como lubrificante.

*Com informações do UOL