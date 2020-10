Período fértil: saiba o que é e como calcular

Tanto para as mulheres que desejam engravidar como para aquelas que querem prevenir uma gravidez não planejada, por exemplo, saber o seu período fértil é fundamental para que elas consigam planejar os próximos passos de sua vida. O período fértil nada mais é que o tempo do ciclo menstrual em que mulheres têm chances de engravidar. Isso ocorre porque a mulher libera apenas um ou dois óvulos por mês, diferente do homem que produz diversos espermatozoides.

Geralmente esse momento é o intervalo de 6 dias que acaba no dia da ovulação. Existem vários sintomas de ovulação, e a maioria dos métodos de detecção da ovulação se baseiam neles para identificar os dias férteis. Muitas mulheres não apresentam sintomas de ovulação, alguns dos sinais ocorrem apenas após a ovulação, acontecendo de 24 a 36 horas antes.

A ovulação é o nome dado ao processo que ocorre normalmente em cada ciclo menstrual, quando as alterações hormonais ativam os ovários para liberar um óvulo, entre 12 a 16 dias antes do início da próxima menstruação. Os sinais geralmente são: secreção vaginal transparente, espinhas, aumento da temperatura, aumento da libido e apetite, dor no baixo do ventre, irritação e instabilidade emocional.

Como calcular o período fértil

Para calcular o período basta inserir a quantidade de dias que o seu ciclo possui, o dia que deu início pela última vez. Normalmente o ciclo pode durar 21 a 40 dias, mulheres com ciclos curtos de 21 dias tem um período de fase estimulante dos folículos menos que mulheres com ciclos longos com cerca de 35 a 40 dias. Quem possui o ciclo irregular, calcular o período fértil não é seguro, em razão do ciclo não ser apresentado em um único período.

Segundo o ginecologista e obstetra Thiago Gester, o corpo feminino pode apresentar diversos sinais do período fértil

