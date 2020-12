TPM: veja os exercícios simples para diminuir a cólica

Atum e sementes de chia podem diminuir dores de cabeça e cólicas abdominais | Foto: Divulgação

Praticar atividades físicas traz inúmeros benefícios, não é novidade, mas você sabia que também serve para amenizar dores e a indisposição durante a TPM?

Isso ocorre porque a prática libera endorfina, que ajuda a combate a esse incômodo e traz a sensação de bem-estar, diminuindo as dificuldades que surgem no período pré-menstrual.

Atividades aeróbicas? Check. Corrida, natação e ciclismo também são ótimas opções, a yoga também é super legal para quem quer minimizar a irritabilidade.

Vamos para a prática

Exercício 1: deitar de barriga para cima e levar os joelhos ao peito, segurando as pernas com as mãos;

Exercício 2: deitada de barriga para cima, juntar os pés e puxá-los o mais próximo dos glúteos, abrindo as pernas para fora.

Exercício 3: Mantendo os braços e as mãos no chão, contraia os músculos abdominais e os glúteos;

Levante o quadril até atingir a posição de “prancha”;

Volte a posição inicial lentamente

O que comer para amenizar os sintomas

Durante esse período a dieta deve ser especialmente rica em peixe, cereais integrais, frutas, verduras e legumes. Evitando o consumo de gordura, sal, açúcar e bebidas com cafeínas.

Salmão, atum e sementes de chia são ricos em triptofano e ômega 3, substância anti-inflamatória que diminui dores de cabeça e cólicas abdominais. Sementes de girassol, azeite, abacate e amêndoas são ricos em vitamina E, que ajuda a diminuir a sensibilidade dos seios.

