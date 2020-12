Confira dez motivos para fazer sexo todos os dias

Há quem diga que o mundo gira à volta do sexo e ao que parece a ciência concorda. Já que de acordo com vários estudos manter uma vida sexual ativa protege e reforça o organismo.

Mas afinal, quantas relações por dia, semana ou mês são necessárias para garantir esses benefícios para a saúde? O ginecologista Thiago Gester responde.

A pesquisa realizada pela Durex Global Sex Survey, por exemplo, mostrou que o sexo melhora o humor para 63% dos homens e 72% das mulheres. O estudo, conduzido no Brasil pela psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (ProSex)



Confira 10 motivos para transar todos os dias:

1- Alivia dores de cabeça

"Ter relação sexual alivia dores de cabeça, pois cada vez que você faz sexo libera a tensão das veias do cérebro", diz Gester.

2-Pode limpar o nariz entupido

"O grande número de relações sexuais pode limpar o nariz entupido. Sexo é um antihistaminico natural. Ele ajuda a combater asma e alergias", conta.

3-Tratamento de beleza

"Fazer sexo é um tratamento de beleza espetacular. Os cientistas descobriram que quando uma mulher faz sexo, produz grande quantidade de estrógeno que dá brilho e maciez ao cabelo", revela

4-Fortalece os músculos

"Fazer sexo fortalece todos seus músculos do corpo. Sexo é considerado um dos 'esportes' mais completos. Para quê academia?", brinca.

5-Deixa a pele linda

"Fazer sexo devagar, suave e relaxadamente reduz as chances de adquirir dermatites, erupções na pele e acne. O suor produzido limpa os poros e faz sua pele brilhar", destaca.

6-Emagrece



"Fazer sexo pode queimar quase todas as gorduras que você neste jantar", ressalta.

7-Melhora a autoestima

"Sexo é um santo remédio para depressão. Ele libera endorfinas no sangue e cria um estado de euforia deixando o casal com um sentido de ser único", enfatiza.



8-Tranquilizante

"O sexo é um tranquilizante mais seguro do mundo. É mil vezes mais eficaz do que o valium", conta.

9 - Excitante

"Quanto mais sexo melhor, pois um corpo sexualmente ativo libera bem mais feromônio. Esse cheiro excita loucamente um casal", explica.

10-Limpa os dentes

"Beijar faz com que a saliva limpe os dentes e diminui a quantidade de ácido que causa cáries, impedindo possíveis problemas bucais", finaliza.