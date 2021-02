Tricomoníase: o que é, sintomas, causas e tratamentos

Manaus (AM) - Sexo sem preservativo ou acidente com preservativo: quando realizar exames para investigar uma possível infecção? O ENTRE ELAS responde este e outros questionamentos. Mas afinal, o que é tricomoníase? O ginecologista Thiago Gester revela que é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada por um protozoário que ataca, principalmente, a vagina e os testículos. Os sintomas mais comuns são dor durante a relação sexual, ardência, dificuldade para urinar e coceira nos órgãos sexuais.

"Tricomoníase é uma infecção do trato vaginal interior feminino ou trato genital masculino causado pelo protozoário Trichomonas Vaginalis. Pode ser assintomática ou causar uretrite e vaginite e ocasionalmente, cistite, epididimite e prostatite", explica.

Segundo Gester, o protozoário é transmitido de uma pessoa infectada para outra pessoa durante o sexo. "Nas mulheres, a parte mais comumente afetada é o trato genital inferior (vulva, vagina, colo do útero, uretra). Nos homens, a parte mais comumente afetada é o interior do pênis (uretra). Geralmente não há sintomas, não no início".

A população deve ficar atenta a cuidados essenciais para não contrair a doença. “A forma de evitar é pelo uso do preservativo em todas as relações sexuais do início ao fim da relação. Ou seja, não ter nenhum contato seja no sexo oral, anal e vaginal, sem o uso do preservativo. As IST’s, elas estão muito relacionadas, também, com o aumento no número de parceiros sexuais. Então, é importante o uso do preservativo e em alguns casos, redução no número de parceiros sexuais", afirma diretora adjunta do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken

Na presença de qualquer sinal ou sintoma da tricomoníase é recomendado procurar um profissional de saúde nas unidades básicas de saúde, para o diagnóstico correto e indicação do tratamento adequado. Os parceiros também precisam de tratamento, para que não haja nova contaminação da doença.

Leia Mais