Quase 50% das mulheres afirmam serem obrigadas mudar estilo de cabelo

Optar em usar o cabelo que queira, nem sempre é uma tarefa fácil. Além de julgar se um determinado estilo combina com a personalidade ou formato do rosto, podemos dizer, com certeza, que várias pressões, como sociais e ambientais, influenciam na escolha de um penteado, cor ou corte de cabelo.



Pesquisa do All Things Hair, encomendada para a empresa Opinion Box, revela que 1 em cada 2 mulheres afirma que já foi necessário mudar o estilo de cabelo para se sentirem aceitas em um determinado ambiente.

Precisamente, para 6%, essa situação sempre ocorre, acontece muitas vezes para 15%, e algumas vezes para 27%.



A mesma pesquisa revela que quando perguntadas, como o cabelo, de forma geral, as fazem sentir, ‘bem com elas mesmas’ foi a resposta que saiu disparadamente na frente, com 69%.

O resultado mostra a importância do cabelo no componente visual da mulher.

Emponderadas também apareceu relativamente forte, com 19% das opções, mostrando que os cabelos podem ser usados para passar uma mensagem desafiadora, política ou social para uma considerável parcela da população feminina. Já se sentir fashion e profissional surgiram mais atrás, com, respectivamente, 7% e 3%.

Estilos prediletos

O fato de quererem estar bem consigo mesmas provavelmente também reflete na predileção pelo cabelo solto, tanto para o ambiente profissional, dito por 45%, quanto no final de semana, afirmado por 71%.

Já o rabo de cavalo e o coque parecem ser estilos de cabelos mais apropriados para situações profissionais. O rabo de cavalo, por exemplo, foi mencionado por 26% das mulheres como sendo o estilo favorito para o trabalho. Já como estilo favorito no fim de semana, apareceu com 9%.

E o coque, por sua vez, é o favorito para o trabalho por 24%.

A predileção por cabelo solto provavelmente tem a ver com questões de liberdade e por ser versátil. Ele pode cair bem dentro de casa, no fim de tarde num happy hour e mesmo num evento ligado ao trabalho. E combina com fios curtos e longos, assim como em todos os tipos de cabelos: liso, cacheado e crespo. E ele pode ser usado de formas diferentes, sendo dividido no meio, repartido para o lado e com volume.

