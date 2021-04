Estudo aponta que sexo aumenta a inteligência

Sexo pode tornar a pessoa mais inteligente e melhorar a memória de longo prazo | Foto: Reprodução

MANAUS - Que o sexo traz inúmero benefícios para a saúde física e mental, não é novidade. No entanto, uma pesquisa feita pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, revelou que o sexo é capaz de criar neurônios e aumentar a inteligência do ser humano.

Os neurocientistas, responsáveis pela pesquisa, ao estudar ratos perceberam um ganho de massa cerebral nos ratos que tinham mais relações sexuais, que ocorreu principalmente no hipocampo, responsável pela memória a longo prazo. Isto é, o indivíduo tem a facilidade de lembrar de dados e fatos.

Vida sexual ativa

A pesquisa foi feita após outro estudo publicado pela Konkuk University, na Coreia do Sul, que analisou casais idosos. Os cientistas perceberam que os casais que tinham a vida sexual ativa, possuíam uma melhor capacidade cognitiva. Assim, os neurocientistas da Universidade de Maryland, decidiram se aprofundar no assunto.

Benefícios para a saúde

A neuropsicóloga e diretoria do clínica do Centro de Neuropsicologia da Amazônia, Cláudia Marília Ferreira, relata que o sexo traz diversos benefícios para a saúde do ser humano. "Tem diversas benefícios que as relações sexuais podem acarretar a saúde do ser humano: temos a melhora da memória, a melhoria do sono, redução do estresse, a redução do mau humor, e em alguns casos, a melhora da autoestima", conta a profissional.

A especialista explica que sexo atua no cérebro do indivíduo no durante e após o ato. No cérebro, ativa os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar.

" Para haver o equilíbrio, digamos assim, haverá uma liberação de endorfina (efeito relaxante) que juntamente com a adrenalina haverá uma alta dosagem no cérebro causando a sensação de cansaço. Na melhoria da memória, atua ativa áreas no hipocampo que favorece novas sinapses. Ou seja, o impulsos nervosos para que haja um resposta a um determinado sinal " Neuropsicóloga e diretoria do clínica do Centro de Neuropsicologia da Amazônia, Cláudia Marília Ferreira, Sexo e inteligência

Dor de cabeça

Esqueça a desculpa de que não pode fazer sexo porque está com dor de cabeça. Pode parecer difícil, mas a melhor forma para combater o incômodo pode ser fazer sexo em vez de tomar um remédio, de acordo com um estudo da Universidade de Munster, na Alemanha, publicado na revista Cephalalgia, da Sociedade Internacional de Dor de Cabeça.

Vida longa

Pessoas que fazem sexo duas vezes por semana têm 50% de chances de viver mais do que as que não fazem, de acordo com médicos da Universidade de Bristol, na Inglaterra. O que está esperando para praticá-lo mais?







Leia mais

Ex-prostituta com 2 vaginas usava uma para trabalho e outra para lazer

Lubrificação íntima com óleo de coco é mais prazerosa e saudável

Menstruação desregulada durante a Covid; entenda







.