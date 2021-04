Dia do Beijo: descubra o estilo e envolvimento de cada signo

A carícia é tão significativa que existe um dia especial para celebrar o afago | Foto: Divulgação

Beijos são atos carinhosos que expressamos com as pessoas que amamos. Um beijo na testa e no rosto já são capazes de melhorar o nosso dia trazendo sensações de conforto e amor. A carícia é tão significativa que existe um dia especial para celebrar o afago, o Dia do Beijo, comemorado em 13 de abril.

Vivemos um momento em que precisamos evitar aproximações, prezando pelo distanciamento social e cuidado com o próximo. Mas nada te impede de estudar sobre os beijos dos astros, pois quando puder voltar a ter essas experiências em abundância, entenderá exatamente cada beijo!

O beijo de cada signo

Áries (21/3 a 20/4)

Quanto mais envolvente o beijo, mais você sente prazer. O beijo precisa ser ardente desde o primeiro toque e você gosta de envolver o parceiro nos seus charmes. Sabe aquele beijo que faz perder o fôlego? Pois é esse mesmo que você procura. Então, utilize toda a sua empolgação e faça um beijo dinâmico com muita atitude.

Touro (21/4 a 20/5)

Você é uma pessoa muito carinhosa e seu beijo é capaz de transmitir isso. Abuse dos beijos, mas não se esqueça das outras partes do corpo - seu toque amoroso fará toda diferença nessa hora. Para deixar tudo ainda melhor, deixe que sua sensualidade domine a situação; você terá mais conhecimento acerca do seu poder de sedução quando se entregar de corpo e alma nos beijos.

Gêmeos (21/5 a 20/6)





Beijos tradicionais têm charme, mas você sente necessidade de atitudes diferentes, né? Em vez de esperar pelo outro, faça suas próprias inovações e surpreenda quem estiver com você. Saiba que seu beijo é empolgante, então com certeza seu parceiro vai entrar no seu jogo de prazer!

Câncer (21/6 a 21/7)

Quer deixar seus beijos mais arrasadores? Então experimente dar pequenas pausas entre eles e envolva o seu companheiro em seus olhares! O seu romantismo fará qualquer coração ficar mais aquecido, então coloque em jogo todo o carinho que você tem guardado dentro de si.

Leão (22/7 a 22/8)

O modo como você sabe controlar a situação, ao mesmo tempo em que agrada os prazeres do seu parceiro, é algo admirável. Toda essa dedicação nos movimentos e na intensidade dos beijos os tornam memoráveis! Aproveite e dê pequenas mordidas no lábio do seu companheiro - isso deixará o ato ainda mais quente.

Virgem (23/8 a 22/9)

Sabemos que você não se entrega fácil, principalmente na primeira tentativa. Mas, saiba que essa sua personalidade deixa seus beijos ainda mais prazerosos. Afinal, quando você acha que está na hora, não sente medo de tomar atitude e dar um beijo surpresa no outro. Quando isso acontecer, deixe o momento mais especial e continue esse beijo pelo corpo da pessoa!

Libra (23/9 a 22/10)

Beijos doces e gentis são o seu forte. Saiba que você consegue deixar qualquer pessoa com aquele sentimento de ser especial, então abuse desse seu lado nos beijos. Esse ato de carinho junto com sua sensualidade deixará qualquer um aos seus pés. Enquanto estiver beijando, demonstre pequenas atitudes de afeto pela pessoa que está com você.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Beijo sem provocação é quase nada para você. O que te agrada são as ações antes e durante o beijo, então o clima já começa quente muito antes do primeiro toque dos lábios. Como você sabe preparar o terreno para os beijos, abuse do seu mistério e beije o canto da boca do seu parceiro - isso deixará a pessoa louca por você.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você exala sedução enquanto beija e isso faz com que esses momentos amorosos sejam únicos para você e seu parceiro. As carícias ousadas são só o primeiro passo para envolver a pessoa no encanto dos seus beijos molhados. Experimente usar frutas ou gelo na hora do beijo, para deixá-lo mais doce ou geladinho - o que mais combinar com o momento!

Capricórnio (22/12 a 20/1)





Quem pensa que você não beija bem, só por não saber expressar os sentimentos, está muito enganado. A verdade é que você esconde toda sua sedução até o momento certo. Pensa em cada passo da conquista e o mesmo acontece no beijo, então escolhe bem o que fazer para deixar tudo ainda melhor.

Aquário (21/1 a 19/2)





Apressar as coisas é algo que não funciona na hora de beijar, não é mesmo? Você precisa sentir cada parte do beijo e, enquanto faz isso, o mundo em sua cabeça fica em silêncio. Isso porque você valoriza cada momento e com os beijos não poderia ser diferente. Assim, seus beijos são calmos e mudam de intensidade de acordo com os movimentos do corpo do seu parceiro.

Peixes (20/2 a 20/3)





Beijos repletos de carinho são a sua especialidade. Além disso, o sorriso que você dá após o beijo é capaz de transbordar de felicidade o coração do seu parceiro. Seja mais ousado(a) enquanto estiver beijando - não sinta vergonha! Saiba que seu beijo é envolvente e conquista pela ternura os lábios de qualquer um.

