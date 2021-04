Ardor e coceira vaginal? Você pode ter alergia ao sêmen

O problema é mais comum do que se imagina | Foto: Reprodução/Internet

MANAUS - Você já sentiu coceira vaginal, vermelhidão, ardor e sensação de queimação na região íntima após uma relação sexual? Então você pode ter alergia ao sêmen, mas não precisa se preocupar, essa reação é bastante comum e as soluções para contorná-la são bem simples. Saiba mais!

De acordo com o ginecologista Thiago Gester, a hipersensibilidade ao plasma seminal é uma reação alérgica após o contato com as proteínas que existem na secreção masculina. Os sintomas podem ficar restritos a vagina ou se estender pelo corpo. As mulheres que já possuem alergias como rinite, dermatites e asma são mais suscetíveis a desenvolverem essas condições.

Ainda segundo o especialista, os sintomas, como ardor e coceira, podem ficar restritos a vagina ou se estender pelo corpo.

"A reação alérgica pode acontecer logo na primeira relação sexual em que há contato com sêmen ou anos depois".

O médico destaca que o problema pode ser contornado com o uso da camisinha ou de anti-histamínico, nos casos onde há desejo de engravidar. Contudo, ele orienta uma consulta com um ginecologista para uma melhor avaliação.

