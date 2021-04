Sente dor na relação sexual? descubra quais são as causas

Sentir dor na relação não é normal e a principal recomendação é procurar um ginecologista | Foto: Reprodução

MANAUS - Você já sentiu dor no sexo em algum momento? Se já sentiu saiba que não é normal, mas que atinge mais mulheres do que se imagina. Com o nome de Dispareunia - nome científico usado para designar qualquer tipo de dor que surja na relação sexual - a causa das dores pode ter diversas explicações e algumas são situações que as mulheres nem consideram a possibilidade de ser a razão das dores. Saiba mais sobre as possíveis causas na matéria do ENTRE ELAS!

De acordo com o ginecologista Thiago Gester, a Dispareunia tem algumas causas e não deve ser ignorada. "A condição não deve ser ignorada em nenhum dos casos, mesmo que se tenha manifestado poucas vezes. Nada de ter vergonha de falar sobre isso com seu parceiro ou seu médico ginecologista", orienta.

O ginecologista listou algumas das possíveis causas das dores:

1) Endometriose

É uma das causas mais comuns. Durante a penetração profunda, o órgão sexual masculino ou objetos sexuais podem alcançar a região do fundo da vagina e encostar nas lesões ali existentes, o que pode provocar dor intensa, motivo de interrupção do ato sexual em algumas situações.

2) Infecções Vaginais:

A candidíase e vulvovaginites, deixam a região sensível, podendo provocar ardência, coceira e levando até à dor no ato sexual.

3) Falta de Lubrificação

Tanto a falta de lubrificação como consequência hormonal, comum na menopausa e no período pós-parto, como a falta de excitação em si. Fatores psicológicos devem ser investigados e tratados. Se a mente está saudável, o corpo também está!

4) Vaginismo

Trata-se de uma contração involuntária da região perineal, fazendo com que ocorra um estreitamento do canal vaginal, tornando a penetração dolorosa.

5) Doença Inflamatória Pélvica (DIP)

Caracteriza-se por fortes dores na região pélvica, sendo intensificada durante o sexo. Deve-se investigar Infecções Sexualmente Transmissíveis.

6) Síndrome do Intestino Irritável

Esta síndrome causa distensão abdominal, alterações do ritmo intestinal e constipação, sendo que essas obstruções podem fazer com que o sexo seja doloroso.

Para acabar com as dores no sexo, a principal recomendação é buscar um médico ginecologista e seguir o tratamento indicado para a causa da condição.

