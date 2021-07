Qual a importância do toque na relação sexual?

A pessoa tende a tocar mais o par quando nota nele atitudes que revelam atenção, apoio e compreensão | Foto: Reprodução

MANAUS - A postura, movimento e expressões revelam os desejos e emoções que sentimos. Não comunicamos apenas verbalmente, mas também por meio do tato conseguimos transmitir e interpretar conteúdo emocional, daí que a importância do toque na relação a dois seja muito estudada e valorizada.



Equipe de psicólogos da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, decidiu se aprofundar e ir além da constatação sobre o poder que as carícias promovem na intimidade e no relacionamento.

Ao avaliarem o comportamento de mais de 400 casais a partir de questionários e da observação de como interagiam, eles investigaram o que estimula um parceiro a beijar, abraçar e acariciar o outro: a pessoa tende a tocar mais o par quando nota nele atitudes que revelam atenção, apoio e compreensão.

A psicóloga e professora do curso de Psicologia, Juliana Del Grossi, revela que o toque tem importância em uma relação, só que antes de ser um casal, as pessoas são seres individuais. Alguns gostam mais do toque, outros são meio avessos.

“Dentro de um relacionamento o toque pode auxiliar, desde que na proporção que os dois indivíduos mantenham sua individualidade e estejam satisfeitos com a quantidade e qualidade desse toque. Ele pode vir a ser algo a somar no relacionamento se for de forma equilibrada na necessidade de ambos os indivíduos do casal. Tocar o outro pressupõe intimidade e para que o casal não seja só amigo utiliza do toque, principalmente na relação sexual”, explica a docente.



Conforme a Eneide Caetano, analista junguiana membro da International Association for Analytical Psychology (IAAP), as pessoas não sentem os benefícios do toque apenas quando são tocadas por outros, mas também quando tocam a si mesmas. A pessoa que dá um abraço tem tantos benefícios quanto a pessoa que é abraçada.



" Um abraço carinhoso, um aperto de mão, um beijo, um afago faz toda a diferença no relacionamento entre as pessoas. O contato físico, além de aliviar o estresse e a ansiedade, tem efeitos positivos na respiração, nas ondas cerebrais, na frequência cardíaca e no sistema imunológico, ajudando a combater doenças. A verdade é que, quando recebemos 'toques' frequentes carregados de afetuosidade temos mais saúde física e emocional " Eneide Caetano, Analista da IAAP

O que mantém a chama acesa

A combinação por trás de longas parcerias

Atividade sexual: muito além da liberação de hormônios de prazer, os momentos eróticos, a intimidade e a troca de afeto na cama fortalecem o vínculo entre o casal.

Altruísmo: uma relação saudável e duradoura se baseia em satisfação mútua. Daí a importância de reconhecer o desejo, os anseios e as necessidades do outro.

Apoio e cuidado: a sensação de estar no mesmo barco e de ter segurança e proteção ao lado de alguém é combustível para uma longa e amorosa aliança.

Comunicação: falar é o ponto-chave. Saber o que a outra pessoa está sentindo e pensando evitar interpretações erradas que podem machucar o relacionamento.

