Fantasias sexuais são importantes na vida íntima do casal?

MANAUS - As relações sexuais oferecem diferentes possibilidades de práticas, que podem ser utilizadas para apimentar a relação. No caso das fantasias sexuais, os desejos compartilhados se tornam um fator importante que cria intimidade entre o casal e gera aumento do prazer sexual.

Na matéria especial do EM TEMPO, o sexólogo Sebastião Nascimento fala sobre as fantasias sexuais e a importância dela dentro de um relacionamento. O sexólogo é também psicólogo, sendo especialista em técnica de exercícios respiratórios para controle de ansiedade e disfunções sexuais pela fundação internacional de medicina natural (Fimen).

O que é uma fantasia sexual

Fantasia sexual ou fantasia erótica é um desejo latente de um ambiente sexual ou situação sexual que possa aumentar a sensação de prazer na hora do ato sexual. As fantasias sexuais são muito comuns em todos os seres humanos a partir de uma idade que começam a ter o pensamento sexual presente.

“Existem três tipos de fantasia sexual: as fantasias internas, em que o casal se comporta entre eles, envolvendo falas, vestes, tudo aquilo que as integridades físicas e psicológicas estão de acordo. As fantasias internas internalizadas é quando o casal está transando e um deles está pensando em outra pessoa. E as fantasias externas são aquelas em que a pessoa corre o risco de exibicionismo, voyeurismo, sexo a três. Tudo aquilo que envolve outras pessoas presencialmente ou virtualmente”, destaca.

É normal ter fantasia sexual

Para o sexólogo Sebastião Nascimento, é normal ter fantasia sexual. Ele destaca que todo ser humano pensante tem fantasia sexual. “Aquelas que não externam suas fantasias é por conta de fatores religiosos ou repreensão, mas suas fantasias estão ali, internamente. Ao longo do tempo as fantasias são desenvolvidas, porque sexo é comportamento aprendido. Com o tempo é normal quebrar os paradigmas e colocar a fantasia em prática”.

Até que ponto as fantasias sexuais são importantes?

É fato: casais que compartilham suas fantasias aumentam a chance de serem mais parceiros. Abrir o jogo sobre o que desejam na cama e o que podem fazer para realizar suas vontades potencializa a cumplicidade. E não só isso: dá asas à criatividade, algo necessário para manter a libido sempre em alta. Apesar disso o sexólogo destaca que essas fantasias dependem do amadurecimento de cada um.

“Tem pessoas que têm um amadurecimento sexual apenas para fantasias internas e tem outras que têm fantasias externas. De todas as formas é preciso que o casal esteja alinhado”, explica.

Fantasias mudam de acordo com a idade

Assim como o jeito de transar de cada um muda conforme o tempo, o tipo de fantasia também vai se modificando ao longo dos anos. Segundo Nascimento, as fantasias mudam de acordo com a idade e a experiência. “As pessoas que frequentam as casas de swing são pessoas mais velhas na faixa etária na média de 30 a 35 anos. Então isso vai mudando de acordo com os desejos, de acordo com o que a pessoa já fez”.

