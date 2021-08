Descubra o segredo de beleza das coreanas; veja

| Foto: Divulgação

Algumas pessoas não sabem, mas as coreanas são conhecidas por terem a pele mais bem cuidada e conservada do mundo.

E você pode pensar que isso acontece porque elas usam cosméticos e tratamentos caros — mas não é bem assim.

De acordo com o médico e youtuber Rafael Freitas, essa pele linda é o resultado de uma série de hábitos e práticas antigas que elas adotam desde a infância.

No vídeo “A pele mais bonita do mundo: descubra o segredo das coreanas!”, Freitas lista 5 dicas aprendidas com amigos coreanos e que não envolvem nenhum cosmético ou tratamento caro.

Confira o vídeo

http://bit.ly/drrafaelpele 👈👈 Minha solução para RECUPERAR a firmeza da pele e SUAVIZAR as rugas*A Pele Mais Bonita do Mundo- Descubra o Segredo das Corean... | Autor: Dr. Rafael Freitas

