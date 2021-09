Sexo pela manhã ajuda a melhorar saúde da pele

A explicação está na liberação de hormônios e no relaxamento que as relações sexuais possibilitam | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Além de proporcionar prazer e deixar o humor nas alturas, praticar sexo pela manhã também pode ajudar a melhorar a saúde da pele. A explicação está na liberação de hormônios e no relaxamento que as relações sexuais possibilitam.

Durante o sexo pela manhã, essas substâncias ajudam a produzir mais colágeno - proteína que contribui para a elasticidade e resistência da pele, para a saúde das unhas e cabelos.

Especialistas afirmam haver uma justificativa orgânica para compreender o porquê do sexo praticando ainda antes de se levantar é uma opção melhor do que aquele que realizado ao longo da noite. Os principais responsáveis, nesse quesito, são os hormônios.

A dermatologista Raíssa Santana afirma que quando liberados pela manhã, as substâncias orgânicas produzidas durante a relação sexual podem trazer benefícios ao longo do dia. A dopamina e a endorfina, por exemplo, ajudam muito na melhora do humor e na melhor disposição para realizar atividades.

" Um orgasmo logo de manhã faz com que a pele se oxigene e promova a eliminação de toxinas, baixando o nível de cortisol, que está relacionada com a inflamação. Isso significa que quanto mais prazer, menos acne você terá, além de reduzir outros problemas de pele como a psoríase e rosácea " , explica a dermatologista.

Confira outros cinco benefícios do sexo

Não é apenas a pele que se beneficia de relações sexuais matinais, muito pelo contrário, confira outras cinco vantagens apontadas por especialistas:

1- Emagrece;

Fazer sexo pode queimar quase todas as gorduras que você neste jantar.

2- Melhora a autoestima;

Sexo é um santo remédio para depressão. Ele libera endorfinas no sangue e cria um estado de euforia deixando o casal com um sentido de ser único.

3- Tranquilizante

O sexo é um tranquilizante mais seguro do mundo. É mil vezes mais eficaz do que o valium.

4- Excitante

Quanto mais sexo melhor, pois um corpo sexualmente ativo libera bem mais feromônio. Esse cheiro excita loucamente um casal.

5- Limpa os dentes

Beijar faz com que a saliva limpe os dentes e diminui a quantidade de ácido que causa cáries, impedindo possíveis problemas bucais.

Leia mais

Uso incorreto da pílula do dia seguinte pode trazer danos à saúde

Atrofia vaginal: veja como tratar o problema que afeta muitas mulheres

Colorimetria: descubra cores que podem sabotar ou realçar sua imagem