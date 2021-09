Sexo durante menstruação pode aliviar cólicas; veja outras vantagens

Saiba o que fazer | Foto: Reprodução Pixabay

A verdade é que falar de menstruação ainda é um tabu. O período de sangramento das mulheres traz desconforto e mudanças emocionais. O que muitos não sabem é que a passagem por esse período pode ser mais tranquila com a ajuda do sexo .

O que todo mundo quer saber é: "posso fazer?", "faz mal?" e “posso engravidar?”

A ginecologista Fátima Oladejo, em entrevista blog Korui, esclareceu os principais questionamentos sobre o assunto:



Posso fazer sexo, mesmo estando menstruada?

A especialista aponta que a mulher precisa se conhecer. Caso haja muita sensibilidade é bom evitar, mas não é errado. Portanto, se você a mulher se sentir confortável, pode sim fazer sexo menstruada.

A relação sexual durante a menstruação pode até mesmo oferecer algumas vantagens, incluindo o alívio das cólicas menstruais.

Faz mal à saúde ginecológica?

Não há evidências de que o sexo na menstruação possa fazer mal a saúde ginecológica. Pelo contrário, o sexo pode aliviar a cólica menstrual e diminuir as dores de cabeça que podem ocorrer nesse período. Além disso, o sangue menstrual pode funcionar como um lubrificante natural.

No entanto, o uso da camisinha é indispensável para um sexo protegido de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis). Afinal, não apenas você pode pegar uma IST, mas também pode transmití-la ao seu parceiro ou parceira.

O que influencia na duração do período menstrual?

Sim, fazer sexo pode reduzir a duração do período menstrual. O que acontece é que as contrações musculares durante o orgasmo liberam o conteúdo uterino mais rapidamente. E isso pode resultar em períodos mais curtos.

É possível engravidar?

Suas chances de engravidar são menores durante o período menstrual, mas ainda assim é possível engravidar nesse momento.

Se você tiver um ciclo menstrual curto, seu risco de engravidar durante o período é maior., pois devemos considerar que o esperma pode permanecer vivo no corpo por até sete dias.

Por isso, caso você não esteja tentando engravidar, usar uma proteção é uma boa ideia, independente de qual fase do seu ciclo menstrual você esteja.

É verdade que os riscos de contrair ISTs aumentam nesse período?

Uma preocupação sobre fazer sexo durante o período menstrual é o risco de contrair uma infecção sexualmente transmissível (IST).

Como o colo do útero está mais aberto durante essa época do mês (o que permite a passagem do sangue), há um risco um pouco maior de infecção durante relações sexuais sem proteção.

Desse modo, usar a camisinha (masculina ou feminina) toda vez que você faz sexo pode reduzir o risco de espalhar ou contrair uma IST. Além de ajudar a aproveitar o momento com mais segurança e tranquilidade.

