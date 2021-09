Ficar menstruada não significa que você não está grávida; entenda

Antes de saber a resposta, é preciso entender o que é a menstruação | Foto: Reprodução

Para quem evita gravidez, uma pequena gota de sangue na calcinha já demonstra um alívio: "Ufa, não estou grávida".

O que deve ser uma sensação de alívio, pode estar disfarçada por uma gravidez , mesmo com o sangramento. As perguntas são? "É possível menstruar grávida?", "Como é que, então, algumas mulheres só descobrem a gestação lá no final, já perto do parto?".

A ginecologista e obstetra Laura Penteado, diretora clínica da Theia (SP), especializada em gestantes, explica o que pode acontecer.

Antes de saber a resposta, é preciso entender o que é a menstruação. Segundo a médica, quando a mulher menstrua o que acontece é uma descamação do endométrio, a camada interna do útero. Isso ocorre em todos os ciclos, quando não há fecundação.

Tive um sangramento, não estou grávida?

Nem sempre a afirmação é verdadeira. Isso porque nem todo sangramento é menstruação. Pode haver outros motivos.

A menstruação costuma ter um padrão cíclico, orquestrado pelos hormônios femininos. Sangramentos que podem ocorrer na gestação têm um fator causal e ocorrem desordenadamente no tempo, com intensidades e periodicidades variáveis.

Sangramento no início da gravidez: pode ser nidação

É comum que algumas mulheres percebam uma pequena quantidade de sangue na calcinha logo nas primeiras semanas de gravidez, que nada tem a ver com a menstruação.

Trata-se, na verdade, da chamada nidação, que é quando o óvulo fecundado se implanta na parede do endométrio.

Isso pode causar um sangramento em pequena quantidade com duração de até três dias.

Sangramento na gravidez: é preocupante?

Depende. Na dúvida, é sempre importante procurar um profissional de saúde e relatar o que aconteceu. O médico avaliará a necessidade de investigações mais profundas.

Se o sangramento for em pequena quantidade, procure o obstetra que acompanha sua gestação. Se for em grande quantidade, associado a dor abdominal, fraqueza ou febre, não espere: vá direto a um pronto atendimento.

De acordo com Laura, os sangramentos na gravidez podem se dividir em dois tipos: oriundos da gestação e provenientes do canal vaginal.

“O primeiro pode ser ameaça de aborto ou abortamento. Nesse caso, a quantidade de sangue é moderada e associada a cólicas abdominais. Já o sangramento que vem do canal vaginal, em geral, pode acontecer por conta de lesões na vagina ou no colo do útero. É comum após relações sexuais”, explica a especialista.

É possível “menstruar” ao longo de toda a gravidez?

Menstruar, não, mas é possível que ocorram sangramentos variados ao longo do período de gestação. É o que acontece naqueles casos que vemos em noticiários ou em programas de televisão, de vez em quando, em que as mulheres descobrem a gestação apenas próximo ou até durante o trabalho de parto.

Mulheres que convivem com alguma disfunção ou irregularidade menstrual e que não menstruavam todo mês estão mais sujeitas a não identificarem a gestação logo no início. Obesidade, anorexia, atletas de alto rendimento e alguns distúrbios endócrinos (hipotireoidismo, síndrome dos ovários policísticos,…) podem alterar o ciclo de produção hormonal feminino e desregular o processo de ovulação e descamação do endométrio.

Como a menstruação já não era regular, a ausência dela por longos períodos, associada a sangramentos ocasionais, pode ser confundida. Por isso, a surpresa. Mas não é tão comum.



O importante é que, se você estiver com algum tipo de sangramento, sobretudo se souber que está grávida, é fundamental procurar um profissional de saúde e avaliar melhor a situação.

*Baby Home

Leia mais:

Uso incorreto da pílula do dia seguinte pode trazer danos à saúde