Aprenda a fazer massagem tântrica em seu parceiro

A sensação do orgasmo também melhora após sessões de massagem tântrica | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Você já deve ter ouvido falar que a massagem tântrica está ligada a experiências sensoriais do prazer erótico. No entanto, essa prática vai muito além disso e possui a capacidade de influenciar positivamente em nosso estado emocional, além de despertar zonas de prazer em partes do nosso corpo que estavam adormecidas, inclusive na região dos órgãos genitais.

Diferente de uma massagem convencional, que atinge músculos e tendões, a massagem tântrica é feita com manobras sutis dos dedos. A sexóloga Fabíola Cordeiro explica que o objetivo não é relaxar os músculos, mas sim estimular canais sensoriais do corpo inteiro para distribuir energia.

Apesar de ser realizada em todas as partes do corpo, vale deixar claro que estamos falando sobre uma terapia, por isso não é e nem envolve masturbações.

Segundo Fabiola, uma das experiências alteradas após sessões de massagem tântrica é o orgasmo. Desde as primeiras vivências sexuais, o ser humano é condicionado a sentir o orgasmo apenas de uma forma, com estímulos em certas partes do corpo. Justamente por esse motivo, é comum haver picos de prazer que são sentidos em uma curta duração de tempo.

Fabiola descreve que a massagem tântrica busca reestruturar esse padrão de comportamento e turbinar as suas sensações, a fim de provocar novas conexões entre o prazer e o corpo humano.

" Na verdade, a massagem tântrica promove uma reconexão da pessoa ao seu prazer. As nossas vivências criam entraves musculares, tensões que impossibilitam o fluxo da bioeletricidade ao longo do corpo. No sexo, isso impede que a energia do prazer seja descarregada pelo corpo, restritas muitas vezes aos órgãos genitais " , explica

Outro papel da massagem tântrica é dissolver essas tensões. Isso é feito não só pela sensibilização do corpo, mas também desenvolvendo a consciência da respiração.

De acordo com Lourdes, a massagem tântrica se manifesta em todo o corpo físico e atua também sobre as emoções, aliviando ansiedades e tensões que dificultam as informações sensoriais responsáveis pelo prazer, pelo orgasmo, pelo relaxamento e pelo equilíbrio geral do corpo.

Confira dicas de como fazer uma massagem tântrica:



A massagem tântrica pode ter algumas variações nas técnicas utilizadas dependendo do terapeuta. Algumas pessoas fazem um toque sutil apenas com as pontas dos dedos, seguido da massagem no genital. Outras utilizam o mesmo toque sutil, só que realizado com as mãos espalmadas e com óleo.

Tem quem prefira usar somente as mãos e tem quem prefira utilizar acessórios, como um bullet para potencializar a sensação. Mas o resultado a ser atingido é o mesmo: potencializar o prazer no corpo por meio do toque com as mãos. Antes de iniciar a sessão, o local em que a massagem é realizada é preparado com iluminação baixa, aromaterapia, uso de óleos essenciais como aromatizadores, e música. A sessão costuma começar com a anamnese – uma rápida conversa com o terapeuta sobre as experiências sexuais e o que se busca na sessão.

Leia mais

Uso incorreto da pílula do dia seguinte pode trazer danos à saúde

Atrofia vaginal: veja como tratar o problema que afeta muitas mulheres