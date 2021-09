Sexo ajuda a desentupir o nariz, aponta pesquisa

MANAUS (AM) - Está em busca de uma solução para o nariz congestionado provocado pelo tempo seco? Uma pesquisa realizada na Alemanha e na Inglaterra traz um remédio muito mais simples e barato do que os já conhecidos sprays nasais: o sexo.

Um estudo realizado por pesquisadores alemães e britânicos publicado no início deste ano — que acaba de ganhar o prêmio Ig Nobel de medicina — sugere que o sexo orgástico pode limpar a congestão nasal, assim como um descongestionante nasal.

Os pesquisadores acompanharam 18 casais heterossexuais em cinco momentos: antes do sexo; logo após o orgasmo; e após 30 minutos, uma hora e três horas da relação ter acontecido. Os dados só eram computados se ambos chegassem ao orgasmo. Essas medidas também foram registradas no dia seguinte após o uso de um spray nasal descongestionante. Os médicos utilizaram aparelhos específicos para medir a passagem de ar no nariz dos indivíduos.

O resultado mostrou que a inspiração pelo nariz melhorou de forma significativa, semelhante ao efeito produzido pela aplicação do spray. No entanto, o efeito durou apenas 60 minutos. Somente os indivíduos com congestão nasal se beneficiaram após o sexo.

Remédio natural

O estudo é considerado único e muito importante, já que não existem outras análises sobre o tema | Foto: Reprodução

Apesar da amostragem pequena e das limitações (alguns participantes não conseguiram registrar as medições após o sexo), o estudo é considerado único e muito importante, já que não existem outras análises sobre o tema.



O objetivo agora, segundo os pesquisadores, é analisar se os mesmos resultados podem ser alcançados com a masturbação, o que significaria uma alternativa "natural" para quem sofre com a congestão nasal.

Mas afinal, quantas relações por dia, semana ou mês são necessárias para garantir esses benefícios para a saúde? O ginecologista Thiago Gester responde.

Confira 10 motivos para transar todos os dias:

1- Alivia dores de cabeça

"Ter relação sexual alivia dores de cabeça, pois cada vez que você faz sexo libera a tensão das veias do cérebro", diz Gester.

2-Pode limpar o nariz entupido

"O grande número de relações sexuais pode limpar o nariz entupido. Sexo é um antihistaminico natural. Ele ajuda a combater asma e alergias", conta.

3-Tratamento de beleza

"Fazer sexo é um tratamento de beleza espetacular. Os cientistas descobriram que quando uma mulher faz sexo, produz grande quantidade de estrógeno que dá brilho e maciez ao cabelo", revela

4-Fortalece os músculos

"Fazer sexo fortalece todos seus músculos do corpo. Sexo é considerado um dos 'esportes' mais completos. Para quê academia?", brinca.

5-Deixa a pele linda

"Fazer sexo devagar, suave e relaxadamente reduz as chances de adquirir dermatites, erupções na pele e acne. O suor produzido limpa os poros e faz sua pele brilhar", destaca.

6-Emagrece

"Fazer sexo pode queimar quase todas as gorduras que você neste jantar", ressalta.

7-Melhora a autoestima

"Sexo é um santo remédio para depressão. Ele libera endorfinas no sangue e cria um estado de euforia deixando o casal com um sentido de ser único", enfatiza.

8-Tranquilizante

"O sexo é um tranquilizante mais seguro do mundo. É mil vezes mais eficaz do que o valium", conta.

9 - Excitante

"Quanto mais sexo melhor, pois um corpo sexualmente ativo libera bem mais feromônio. Esse cheiro excita loucamente um casal", explica.

10-Limpa os dentes

"Beijar faz com que a saliva limpe os dentes e diminui a quantidade de ácido que causa cáries, impedindo possíveis problemas bucais", finaliza.

