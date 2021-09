Sexo pode rejuvenescer e melhorar a memória, afirmam pesquisas

MANAUS (AM) - Anda ansioso (a), estressado (a), esquecendo-se das coisas e com a pele envelhecida? O EM TEMPO descobriu um grande aliado para a saúde física e mental: o sexo. Pesquisas indicam que, assim como os esportes, a prática sexual consegue reduzir o estresse e a ansiedade, além de aumentar a felicidade e promover a jovialidade.

Um estudo realizado na Universidade do Oeste da Escócia expôs que o sexo pode proporcionar melhorias à saúde mental. Os benefícios da prática sexual incluem:

- aumento da confiança, intimidade e amor nos relacionamentos;

- capacidade aprimorada de perceber, identificar e expressar emoções;

- diminuir o uso do mecanismo de defesa psicológico imaturo ou o desgaste mental para reduzir o estresse por conflito emocional.

Memória

Os mais velhos também são contemplados com os benefícios do sexo. Segundo os resultados da pesquisa, adultos sexualmente ativos entre 50 e 90 anos têm melhor capacidade de memória, além de estarem menos propensos à depressão e à solidão.

O sexo frequente também atua como um rejuvenescedor e pode deixar retardar o envelhecimento entre sete a 12 anos, conforme publicado em um estudo da Planned Parenthood Federation of America. Isso se deve parcialmente à liberação de estrogênio durante o sexo.

Já a masturbação pode oferecer alguns dos benefícios do sexo acompanhada, mas também tem suas próprias vantagens, como: melhorar o desempenho com o(a) parceiro(a), proporcionar autoconhecimento do corpo, aumentar a capacidade de orgasmos, favorecer a autoestima, promover satisfação sexual e atuar como tratamento para disfunção.

Mas afinal, quantas relações por dia, semana ou mês são necessárias para garantir esses benefícios para a saúde? O ginecologista Thiago Gester responde.

Confira 10 motivos para transar todos os dias:

1- Alivia dores de cabeça

"Ter relação sexual alivia dores de cabeça, pois cada vez que você faz sexo libera a tensão das veias do cérebro", diz Gester.

2-Pode limpar o nariz entupido

"O grande número de relações sexuais pode limpar o nariz entupido. Sexo é um antihistaminico natural. Ele ajuda a combater asma e alergias", conta.

3-Tratamento de beleza

"Fazer sexo é um tratamento de beleza espetacular. Os cientistas descobriram que quando uma mulher faz sexo, produz grande quantidade de estrógeno que dá brilho e maciez ao cabelo", revela

4-Fortalece os músculos

"Fazer sexo fortalece todos seus músculos do corpo. Sexo é considerado um dos 'esportes' mais completos. Para quê academia?", brinca.

5-Deixa a pele linda

"Fazer sexo devagar, suave e relaxadamente reduz as chances de adquirir dermatites, erupções na pele e acne. O suor produzido limpa os poros e faz sua pele brilhar", destaca.

6-Emagrece

"Fazer sexo pode queimar quase todas as gorduras que você neste jantar", ressalta.

7-Melhora a autoestima

"Sexo é um santo remédio para depressão. Ele libera endorfinas no sangue e cria um estado de euforia deixando o casal com um sentido de ser único", enfatiza.

8-Tranquilizante

"O sexo é um tranquilizante mais seguro do mundo. É mil vezes mais eficaz do que o valium", conta.

9 - Excitante

"Quanto mais sexo melhor, pois um corpo sexualmente ativo libera bem mais feromônio. Esse cheiro excita loucamente um casal", explica.

10-Limpa os dentes

"Beijar faz com que a saliva limpe os dentes e diminui a quantidade de ácido que causa cáries, impedindo possíveis problemas bucais", finaliza.

