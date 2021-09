Doces e preservativos com sabores podem apimentar o sexo

MANAUS (AM) - Alguns alimentos adocicados e preservativos com sabores - que também protegem contra infecções sexualmente transmissíveis e gravidez inesperadas - podem deixar as relações sexuais mais apimentadas e agradáveis.



A sexóloga Fabiola Cordeiro explica que primeiramente, é bom ter em mente que as relações íntimas são momentos ideais para colocar em prática fantasias e os desejos mais secretos, desde que todos os envolvidos estejam de acordo nessa hora. O uso de doces, por exemplo, é bastante utilizado na "hora H".

" Um clássico exemplo é sexo com leite condensado, que é uma ótima forma de iniciar o uso de comidas durante a transa, justamente por ser um alimento que se encontre rapidamente e quase todo mundo gosta gostam, além de haver uma certa facilidade para utilizá-lo durante o sexo " , explica Fabiola.

Segundo Fabíola, o uso do leite condensado, além de deixar um clima sensual, é possível deixar a transa ainda mais gostosa em todos os sentidos. Entretanto, a especialista ressalta que há uma série de alimentos disponíveis em supermercados, que podem ser utilizados durante o sexo com segurança e guiado pela fantasia de quem esteja participando da relação.

A sexóloga afirma que os cuidados a serem tomados estão voltados à saúde da pele. "Não há nenhuma restrição em usar comidas para esfregar no corpo do parceiro, desde que se tomem algumas precauções semelhantes às tomadas em relação a alguns alimentos e contato com a pele", explica.

Preservativos com sabores

A forma como fazemos sexo passou por grandes transformações ao longo dos anos, melhorando as experiências sexuais de modo geral.

Os preservativos, por exemplo, também podem tornar o sexo mais agradável e saboroso. Atualmente, eles podem ser encontrados com sabores, gosto e cheiro de laranja, uva, menta, café e vários outros aromas.

Leia mais

Uso incorreto da pílula do dia seguinte pode trazer danos à saúde

Atrofia vaginal: veja como tratar o problema que afeta muitas mulheres