Sexo sadomasoquista? Entenda a prática sexual de Verdades Secretas 2

Manaus (AM) - O sadomasoquismo voltou a ser discutido nas últimas semanas após o lançamento dos episódios da novela Verdades Secretas 2 no Globoplay. Em um dos capítulos, o personagem do Gabriel Braga Nunes é adepto à prática sexual. O tema pode ser visto por muitos como um campo de muitas dúvidas, inclusive, receios. O sexólogo Sebastião Nascimento explica que a prática é uma das preferências sexuais mais desejadas pelas mulheres.



As palavras "masoquismo" e "sadismo", juntas, formam o conceito "sadomasoquismo", sendo dois termos que se referem à situações diferentes. Enquanto que o sadismo é a pessoa que sente o prazer sexual em ter o controle e fazer o seu parceiro sofrer, o masoquismo é a pessoa que sente excitação em ser o dominado.

Por ser um "trato" feito entre quem comanda e quem obedece, há o uso convencional de utilizar a expressão sadomasoquismo. De acordo com o sexólogo Sebastião Nascimento, o momento da relação sexual provoca uma grande liberação de hormônios entre os praticantes.

"Há uma intensidade de adrenalina, que é um dos hormônios sexuais, em ambas as partes. O masoquista recebe também uma intensidade de endorfina que é o hormônio que inibe a dor e também é o hormônio do prazer. Muitas vezes a pessoa sofre alguns danos eh físicos e ele só vai perceber após o ato", diz o sexólogo.

O sadismo e o masoquismo estão mais presentes nas relações a dois do que pode aparentar. De acordo com a pesquisa citada no livro do psicólogo Oswaldo Junior, “Objetos do Desejo”, cerca de 48% dos entrevistados, que eram universitários em São Paulo, disseram que já tiveram relações sexuais com a presença da dor. Entre as mulheres, 40% responderam ter tido alguma experiência sexual com sadismo.

Outra pesquisa apontada na obra de Oswaldo Junior revela que as mulheres entrevistadas colocaram a prática masoquista na 7ª posição na lista de 19 preferências sexuais. Enquanto que o sadismo ficou na 11º lugar.

Os riscos do sexo sadomasoquista

De acordo com o sexólogo, já ocorreram casos entre os praticantes do sadomasoquismo que, inclusive, vieram a óbito durante a relação sexual.

"O pior é que em alguns momentos pode levar até a morte. Por exemplo, a asfixia, que a pessoa ali sente o prazer na hora que está sendo enforcada, assim como o outro que está enforcando, pode levar a acontecimentos trágicos", conta o sexólogo.

Porém, mesmo que ainda possa ocorrer situações de risco para a vida daqueles que praticam o sexo sadomasoquista, o sexólogo explica que não há como dizer que o sadomasoquismo, de uma maneira geral, não é uma prática saudável, sendo preciso avaliar os casos.

"Depende muito de quem está praticando. Para quem está de fora pode compreender que não é uma prática saudável mas para quem está praticando entende que é uma prática saudável, por isso há controversas em relação a isso. Nós profissionais não podemos dizer se é ou não. Porém, quando se coloca a integridade física do outro em risco e que há vários danos, nós entendemos como uma patologia", diz o sexólogo.

O sexólogo também ressalta que a ciência não considera uma patologia, a menos que uma das pessoas praticantes procure ajuda porque ou está colocando sua vida em perigo ou a do outro, sendo reconhecida como parafilia e quando há maiores adversidades é chamado de transtorno parafílico.

"A sexualidade está longe de ser algo já resolvido, ainda continua em evidência, em estudo e em desenvolvimento e não é possível classificar esse ato como uma patologia, até porque, fora do contexto sexual, essa pessoa tem uma vida norma", explica o sexólogo.

