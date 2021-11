A logomarca e do selo oficiais do tema “Celebração”, do boi bumbá Garantido, foram lançados nesta quinta-feira (27). Os produtos remetem as celebrações folclórica, religiosa e cabocla, itens que serão defendidos pelo boi em 2016.

Após o carnaval, o Garantido lançará o portfólio de produtos oficiais, sendo que a camisa será a primeira peça a disposição dos torcedores.