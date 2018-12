Garra Azul e Amigos do Bruno na final masculina do beach soccer

Manaus - Uma disputa de título inédita nas areias da Zona Leste de Manaus. Assim será a grande final da 8ª Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Masculino. As semifinais aconteceram na noite da última sexta-feira, 14 de dezembro, em Manaus, apresentando as classificações do Garra Azul e do Amigos do Bruno da Rua 12.

Vencedor do Torneio Início desta edição do campeonato, o Garra Azul mostrou a força do seu elenco ao vencer a Equipe Chega Junto por 6 a 3 na primeira semifinal de sexta-feira, no Complexo Esportivo do Estrela do Norte.

Na segunda semifinal da noite, o Amigos do Tubinha/Família São José vencia o Amigos do Bruno da Rua 12 por 5 a 3 até os 10 minutos do terceiro tempo da partida. Entretanto, o time de amarelo e preto então conseguiu o “milagre” do empate por 5 a 5 nos dois minutos finais e depois teve a frieza para vencer o tradicional adversário nos pênaltis pelo placar de 3 a 1.

A final, de acordo com o organizador Cleudinei Lopes, acontece na próxima sexta-feira, dia 21, a partir das 21h. Vale premiação em dinheiro, troféus e medalhas.





Resultados das semifinais:





Quinta-feira, 13 dez – Feminino

Estrela de Davi 6x5 Favelinha do Val Paraíso

Unidas do São José 7x4 Amigos da Jaqueira

Observação: os vencedores jogam a final no dia 20, às 21h

Sexta-feira, 14 dez – Masculino

Garra Azul 6x3 Equipe Chega Junto

Amigos do Bruno da Rua 12 (3) 5x5 (1) Amigos do Tubinha/Família São José

Observação: os vencedores jogam a final no dia 21, às 21h

*Com informações da assessoria

