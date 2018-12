Arena Amadeu Teixeira recebe três finais de futsal nesta segunda (17)

A entrada para os espetáculos será 1 kg de alimento não perecível ou R$ 2 | Foto: Divulgação/Emanuel Mendes Siqueira

Manaus - Na noite desta segunda-feira (17), a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, recebe as decisões do Sub-17 Masculino, Adulto Feminino e Adulto Masculino/Série Ouro. A entrada para os espetáculos será 1 kg de alimento não perecível ou R$ 2.

A bola começa a rolar a partir das 19h, com o duelo entre Batista Canaã e Tuna Luso de Manaus, valendo o título do Sub-17 Masculino. Na sequência, às 20h, acontece a final do Adulto Feminino entre São Raimundo e Unidas do Alvorada.

A rodada decisiva termina com o jogaço que vale o troféu do Adulto Masculino/Série Ouro: Estrela do Norte x Unidos do Alvorada. É a primeira vez que os dois clubes se encontram numa final da competição.

De acordo com a Federação Amazonense de Futsal (FAFs), haverá reforço no policiamento para evitar confusões entre as torcidas envolvidas. A expectativa é que mais de 3 mil pessoas compareçam à Arena Amadeu Teixeira. Os campeões das três categorias vão representar o Amazonas na Taça Brasil em 2019.

Programação para segunda-feira, 17 de dezembro:

19h – Batista Canaã x Tuna Luso (Sub-17 Masculino)

20h – São Raimundo x Unidas do Alvorada (Adulto Feminino)

21h – Estrela do Norte x Unidos do Alvorada (Adulto Masculino – Série Ouro)

