Motovelocidade: 10 duplas disputam a ‘Corrida dos Campeões’ em Manaus

Manaus - Com duração de mais de 4 horas de prova, e com uma distância percorrida em média de 130 km por hora em linha reta, dez duplas disputaram, em revezamento, a "Corrida dos Campeões", neste domingo (16), no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a organização do evento, apenas cinco duplas finalizaram a prova, em que só eram permitidos o abastecimento da moto (pit stop) e o revezamento entre os pilotos. Para o público presente, principalmente as equipes participantes, o que prevaleceu foram estratégia em equipe e resistência.

A dupla representante da equipe 598, com Victor Simões e Tino Bala, venceu a corrida. O segundo e terceiro lugar ficaram com Rodo e Tacacá e a equipe Salomão, respectivamente.

Tino Bala, um dos campeões da prova, realizada este domingo, das 18h às 22h, também é heptacampeão amazonense de motovelocidade.

