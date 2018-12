Máquina de fazer gols: Leonel Messi fatura chuteira de ouro

Com a conquista de sua quinta Chuteira de Ouro, Messi se tornou o maior vencedor do prêmio. | Foto: EFE

São Paulo (SP) – Em 2018, Lionel Messi foi apenas o quinto colocado nos prêmios de melhor jogador do mundo, mas nem assim terminou o ano sem nenhuma conquista individual. Nesta terça-feira (18), o camisa 10 do Barcelona, Messi, recebeu mais uma Chuteira de Ouro (a segunda consecutiva e a quinta da carreira), troféu entregue pelo jornal Marca ao maior artilheiro da Europa na temporada, contabilizando apenas os gols marcados nas principais ligas do continente.

" “Estou no melhor time do mundo, tenho os melhores companheiros, e tudo isso faz com que seja mais fácil conseguir estes prêmios. Não esperava nada disto quando comecei, realmente”, afirmou. " Leonel Messi, Jogador do Barcelona

No Campeonato Espanhol, o argentino balançou as redes adversárias 34 vezes em 36 partidas disputadas. Desta forma, superou a concorrência de Mohamed Salah e Harry Kane, responsáveis por 32 e 30 gols, respectivamente, no Campeonato Inglês.

Maior vencedor do prêmio



Com a conquista de sua quinta Chuteira de Ouro, Messi se tornou o maior vencedor do prêmio. Antes, estava empatado com Cristiano Ronaldo, que possui quatro troféus. Além de 2017/2018, o astro do Barça também foi agraciado em 2016/2017, 2009/10, 2011/12 e 2012/13.

Vale destacar que, no critério utilizado pela organização do prêmio, as cinco principais ligas do velho continente (Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália e França) recebem peso 2. As ligas de Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Escócia, França, Grécia, Holanda, Israel, Noruega, Polônia, Rússia, Portugal, Sérvia, Suíça, Turquia e Ucrânia recebem peso 1,5, enquanto as demais recebem peso 1. Em Portugal, por exemplo, o brasileiro Jonas, do Benfica, anotou os mesmos 34 gols de Messi, mas, pelo critério, ficou apenas na nona colocação.

Artilheiros da Europa na última temporada

1. Lionel Messi (Barcelona) – 34 gols

2. Mohamed Salah (Liverpool) – 32

3. Harry Kane (Tottenham) – 30

4. Robert Lewandowski (Bayern) – 29

5. Mauro Icardi (Internazionale) – 29

6. Ciro Immobile (Lazio) – 29

7. Edinson Cavani (PSG) – 28

8. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 26

9. Jonas (Benfica) – 34

10. Luiz Suárez (Barcelona) – 25