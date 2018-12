Jogos na Arena da Amazônia beneficiarão vítimas de incêndio em Manaus

Manaus - Neste sábado (22), a partir das 17h, uma ação solidária entre várias equipes da capital amazonense, em prol das famílias que foram vítimas do incêndio ocorrido na noite de segunda-feira (17), no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

As partidas, que terão como palco a Arena da Amazônia, localizada no bairro Flores, zona centro-sul, poderão ser assistidas por toda a população, mediante a entrega de qualquer alimento não perecível ou demais provimentos que possam ser doados para esta causa solidária.

Dentre as equipes confirmadas para as partidas solidárias estão o Rio Negro, Sul América, Holanda, Fast, Manaus, São Raimundo, América e a equipe da torcida organizada do Nacional Futebol Clube, que se sensibilizaram com a situação e resolveram fazer parte deste ato de amor e solidariedade. Para o secretário da Sejel, Manoel Almeida, a iniciativa partiu da vontade de ajudar e de convocar as torcidas do futebol amazonense a mostrarem sua força.

“Acredito que os torcedores amazonenses têm uma força gigantesca e sei que poderemos contar com o apoio de todos eles. No sábado, é importante que a população se mobilize não apenas para torcer pelo seu time do coração, mas para arrecadar alimentos, roupas, calçados, objetos de higiene, enfim, tudo o que puder ser doado àqueles que mais precisam neste momento. Agradeço imensamente às equipes que se prontificaram a participar conosco desta ação solidária e vamos em busca da maior quantidade possível de doações para estas famílias”, afirmou o titular da Sejel.

Jogos

Ao todo serão quatro partidas, com dois tempos de 25 minutos para cada duelo. Dessa forma, os jogos acontecem às 17h, às 18h, às 19h, e às 20h. Para o presidente de honra do Bicampeão Amazonense Manaus FC, Luís Mitoso, a iniciativa da Sejel é muito importante. Além disso, o Manaus FC também abriu as portas da sede do clube (Rua 5 de Fevereiro, nº 15, bairro Betânia, zona sul) para receber doações e contribuir com a causa. Quanto ao jogo, ele falou que o prêmio é apenas um.

“Mais do que competir, os times estarão jogando em prol das famílias do bairro Educandos, que tiveram suas casas destruídas pelo incêndio. Nesse momento, a rivalidade do esporte é a última coisa a se pensar, porque o que importa de fato, e acredito que esse seja um prêmio conjunto, é a satisfação de poder ajudar o próximo e garantir, com o nosso futebol, que as pessoas poderão ser beneficiadas com a união dos clubes por um bem maior”, destacou Mitoso.

Solidariedade

Em partida solidária ocorrida no último sábado (15/12), às 18h, entre as equipes Amigos do Guma e Amigos da Patixa, na Arena da Amazônia, foram arrecadadas cerca de duas toneladas de alimentos não perecíveis, que serão doados juntamente com o total arrecadado pela Sejel para as famílias vítimas do incêndio no bairro Educandos.

