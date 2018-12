Copa Evangélica de Futsal do AM acontece no sábado em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus - Acontece neste sábado (22), a partir das 14h, na Arena Amadeu Teixeira, a grande final da Copa Evangélica de Futsal do Amazonas, um dos últimos grandes eventos esportivos no Estado. O evento que atraiu cerca de mil participantes, entre atletas e comissão técnica, teve recorde de inscrições com 55 times tanto da capital e do interior.

A rodada final vai trazer para o público os confrontos entre times revelações e equipes que demonstraram ao longo de toda a Copa Evangélica grande poder ofensivo.

O jogo de abertura será do Sub09, seguido do Sub11, Adulto Feminino, Adulto Masculino e o Máster, que encerra em grande estilo a competição. Serão distribuídos R$ 8,4 mil em prêmios, além de troféus e medalhas.

“Tivemos uma boa participação este ano, com atletas de várias igrejas e ministérios como a Assembleia de Deus, Adventista de Sétimo Dia, Igreja Batista, Internacional da Graça, Restauração, só para enumerar algumas das maiores representações.

O objetivo principal da Copa é de congregar os atletas cristãos e não cristãos, oportunizando uma disputa sadia entre as igrejas e projetos sociais voltados para a evangelização.

Confrontos

1º Sub09 – Igreja Viva x Fast Nova Geração

2º Sub11 – Igreja Viva x Fast Nova Geração

3º Feminino Adulto – As Vilas x Filhas da Honra

4º Masculino Adulto – Unidade 1 x Unidade 2

5º Máster – Família da Fé x Padrão

Leia mais:

Moto Honda e Salcomp são campeãs no futebol de campo no Sesi

‘Sereias’ encantam no aniversário de 8 anos da Escola do Santos no AM