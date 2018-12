Arena da Amazônia é palco de torneio solidário 'Somos Todos Educandos'

Manaus - Faltam apenas dois dias para o futebol amazonense mostrar sua força e seu espírito solidário com a realização do Torneio “Somos Todos Educandos”, que acontecerá neste sábado (22), a partir das 16h, na Arena da Amazônia, localizada no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (20), a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) realizou o anúncio da competição, juntamente com os representantes das equipes que estarão na disputa em prol do mesmo objetivo, que é a mobilização pelas famílias que foram vítimas do incêndio ocorrido na noite de segunda-feira (17), no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Para participar do evento, o torcedor deverá fazer a doação de alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, produtos de higiene pessoal e limpeza, ou demais provimentos que possam servir para esta causa solidária. A competição terá a participação de oito equipes amazonenses: Sul América, Holanda, Manaus, Associação de Torcidas Organizadas do Nacional (Aton), América, São Raimundo, Fast e Torcida Rio Negrina.

Regras



Dentre as regras do evento estão a realização de todas as partidas com dois tempos de 15 minutos corridos, cada, com exceção da partida final, que terá dois tempos de 20 minutos. Em caso de empate, as disputas vão para os pênaltis, com série de três cobranças. As substituições serão livres, porém deverá haver autorização da arbitragem para que a troca possa ser efetuada. Vale ressaltar que o atleta que for substituído não poderá voltar ao campo na mesma partida.

Durante a coletiva foi feito o sorteio para saber quais serão as partidas iniciais | Foto: Divulgação





Premiação

A premiação do torneio será feita ao fim da partida final, no Salão Bossa Nova, localizado nas dependências da Arena da Amazônia. Na oportunidade, serão reunidos todos os alimentos arrecadados com o evento.

Solidariedade

Para o diretor de futebol do São Raimundo, Anderson Belchior, a realidade dos bairros próximos do Educandos são bem conhecidas e isso é um motivo a mais para fazer valer todos os esforços em prol dessas famílias.

“Moro no Morro da Liberdade e fui criado naquela área do Educandos, então sei bem como é aquela realidade. Convoco a torcida do São Raimundo para comparecer, que é um local próximo também, onde muita gente vive a mesma situação, mas nós sofremos pelos outros, mesmo sem conhecer e sem saber quem são. Vale lembrar que o pouco que nós damos, já é de grande valia e isso é algo que faz a diferença”, disse.

Sorteio

Em reunião realizada nesta quarta-feira (19), com os dirigentes das equipes e com o secretário da Sejel, Manoel Almeida, foi feito o sorteio para saber quais serão as partidas iniciais. Na ocasião, as equipes se enfrentarão em forma de torneio, com um total de sete partidas.

*Com informações da assessoria