Unidas do José é pentacampeão da Copa Estrela do Norte de Beach Soccer

O Unidas do São José conseguiu a façanha de chegar ao quinto título | Foto: Divulgação

Manaus - A equipe Unidas do José conquistou o pentacampeonato da Copa Estrela do Norte de Beach Soccer Feminino ao vencer o time Estrela de Davi por 10 a 5 na decisão ocorrida na noite desta quinta-feira (20), no campo de areia do complexo esportivo do “Gigante da Zona Leste de Manaus”.

O grande nome da partida foi a craque Daiane Xavier, a Baiana, autora de seis gols na final. Os demais gols do time campeão foram Karen Blue (2) e Silvia (2). Em sua segunda final consecutiva, as meninas do Estrela de Davi marcaram com Jéssica Esquerdinha, três vezes, além de Cleia e Alice.

Além dos troféus e medalhas, o São José faturou R$ 6 mil de prêmio em dinheiro, além de vouchers no valor de R$ 1,2 mil | Foto: Divulgação

De acordo com o presidente do Estrela do Norte, essa foi a oitava edição da competição de beach soccer feminino. O Unidas do São José conseguiu a façanha de chegar ao quinto título.

Além dos troféus e medalhas, o São José faturou R$ 6 mil de prêmio em dinheiro, além de vouchers no valor de R$ 1,2 mil para consumação na Cachaçaria do Dedé (patrocinadora do Estrela Norte). As vice-campeãs receberam R$ 3 mil, além dos troféus, medalhas e dos vouchers no valor de R$ 1,2 mil oferecidos pela cachaçaria que investe no esporte amazonense.

Patrocinadores e apoiadores

O Estrela do Norte Esporte Clube conta com patrocínio e apoio das seguintes empresas: Cachaçaria do Dedé, Pontual Pizzaria & Temakeria (São José e Shopping Grande Circular), Lourdes Rocha Contabilidade e Emanuel Sports & Marketing.

Destaques individuais:

Revelação: Bruna (Favelinha do Val Paraíso)

Melhor goleira: Helen Costa (Estrela de Davi)

Melhor jogadora: Baiana (Unidas do São José)

Artilheira: Jéssica Esquerdinha (Estrela de Davi, com 34 gols)

Vice-artilheira: Ludiane (Garra Azul, com 33 gols)

*Com informações da assessoria

