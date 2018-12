Japão dá a volta por cima e derrota Seleção Brasileira de Judô

Manaus - A Seleção Japonesa de Judô derrotou o Brasil nesta sexta-feira (21), durante o segundo dia do Desafio Internacional em Lauro de Freitas, no interior da Bahia. A equipe brasileira iniciou o primeiro dia da competição vencendo o Japão marcando 5 a 2.

O Brasil iniciou o segundo dia de competição com duas vitórias de Leonardo Gonçalves e Beatriz Souza sobre Koitaro Matsutani e Tomoni Etani. Porém o Japão reagiu assumiu a liderança com as vitórias de Jumpei Igarashi,Sae Tasaka e Yuya Sato contra Giovani "Pezão" Ferreira, Vitória Ribeiro e Eduardo Katsuhiro.

Com placar marcando 3 vitórias a 2 para o Japão, a medalhista olímpica Rafaela Silva foi a responsável por garantir um empate na luta contra Kana Suzuki. No entanto, o Japão acabou vencendo o último combate entre David Lima e Daiki Mitsui, vencendo o Brasil de 4 a 3.

A técnica japonesa Shinobu Tochito disse que a experiência no Brasil foi positiva. "No primeiro dia de competição, acho que estavam todos um pouco nervosos. Para o segundo dia, eu conversei com meus atletas para fazerem o que sabem e eles mudaram a forma de encarar a disputa", disse a técnica.



A competição amistosa foi a última participação da Seleção Brasileira de Judô neste ano. Em 2019 a equipe já deve começar a participar de treinamentos nacionais e internacionais preparando-se para as Olimpíadas de 2020.

Leia mais:

Seleção brasileira de judô vence em abertura de Desafio Internacional

Unidas do José é pentacampeão da Copa Estrela do Norte de Beach Soccer