Goleiro Tiago Volpi entra na mira do São Paulo

Tiago, que está no futebol mexicano desde 2014, teria declarado recentemente que pensava na possibilidade de se naturalizar mexicano | Foto: Divulgação





O São Paulo pode estar próximo de conseguir um novo reforço para o gol. Após a saída de Sidão, que foi contratado pelo recém-promovido à elite Goiás para 2019, o time tricolor estaria perto de reforçar a posição contratando Tiago Volpi.

Ex-goleiro do Figueirense, o atleta atualmente está no Querétaro do México, time defendido por Ronaldinho Gaúcho antes de o astro se afastar dos gramados. Considerado um dos ídolos da torcida, ele, no entanto, deverá ser um dos atletas a deixar o clube e, um dos possíveis destinos seria a equipe paulista, de acordo com a reportagem do Diário Récord, do México.

Tiago, que está no futebol mexicano desde 2014, teria declarado recentemente que pensava na possibilidade de se naturalizar mexicano visando a convocação pela seleção local. No entanto, sua vontade de voltar ao Brasil também seria justamente para entrar na mira do técnico Tite, comandante da seleção brasileira.

Além de ser especulado no São Paulo, o goleiro, que chegou a atuar nas categorias de base do Fluminense e se destacou no Brasileirão de 2013 pelo time catarinense, também estaria sendo observado pelo Cruz Azul, do México. Pelo Querétaro, ele conquistou dois títulos: a Copa do México em 2016 e a Supercopa do país em 2017.