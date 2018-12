Zezão vence Columbia e conquista o Amazonense de handebol masculino

Manaus - Em sua terceira final consecutiva e depois de dois vice, o Zezão Handebol Clube finalmente comemorou o primeiro título do Campeonato Amazonense adulto masculino da Série Ouro. A equipe da Zona Leste venceu o Colúmbia Esporte Clube por 37 a 25, neste domingo (23), no ginásio do Atlético Rio Negro Clube, na Avenida Epaminondas, no centro da cidade. A competição é uma realização da Liga de Handebol do Amazonas (Liham).

Os torcedores que foram assistir ao jogão de bola, além de se empolgarem com bom nível técnico das duas melhores equipes da temporada, puderam contribuir na ação solidária da Liham #HandebolDoBem. Foram arrecadados 600 kg de donativos, entre alimentos não perecíveis, água e roupas. As doações serão destinados as famílias atingidas pelo incêndio no bairro do Educandos, Zona Sul da cidade.

Com um trabalho realizado há 20 anos, entre base e adulto, o treinador do Zezão, João Carlos de Souza Granjeiro, há 18 anos comanda o time adulto masculino. Segundo ele, conquistar pela primeira vez o campeonato foi uma emoção muito grande.

"No Laercio Miranda foi o mesmo time da final, mas perdemos para eles e agora ganhamos. Ano passado, ganhei a Laercio Miranda e perdi o Amazonense, mas esse ano aconteceu o contrário. Isso mostra que o time não se abateu pela derrota e nós conseguimos mostrar que isso nunca foi um empecilho, pelo contrário, continuamos o trabalho, melhorarmos a parte física, sendo isso o nosso grande diferencial", comentou.

O ponta esquerda, Alex, 21 anos, joga na equipe do Zezão, há 12 anos. Ele ficou muito feliz por ter conquistado seu primeiro título do Amazonense, pois foi campeão no Juniores. Ele revelou que a perda do título na outra competição serviu como fator motivacional.

"A derrota na Laercio Miranda foi um incentivo para nós nessa final, pois tivemos uma motivação a mais para conquistar o campeonato. Nós fizemos uma belíssima campanha no Campeonato Amazonense, foi muito bom mesmo. Com certeza, somos merecedores de levar essa conquista, por tudo que fizemos ao longo da competição", lembrou.

No intervalo da grande final, a LIham prestou uma homenagem com uma medalha de honra do mérito, ao ex-atleta, Raimundo Inácio da Costa Pinto, conhecido como Piolho e Lucas Ferreira, campeão juvenil Brasileiro, pela equipe do Nacional-SC, mas que jogou em Manaus pela Nilton Lins e Manacapuru.

