Neymar deseja voltar ao Barcelona

Barcelona (ESP) - O desejo de Neymar é retornar ao Barcelona, de acordo com o jornal As, da Espanha. O camisa 10 da Seleção Brasileira teria contatos constantes com o clube catalão e gostaria de jogar na sua primeira equipe na Europa, no entanto ele sabe que não pode entrar em confronto com o Paris Saint-Germain.

O jogador de 26 anos sabe que, se entrar em confronto com o time parisiense, irá piorar a sua situação, já que isso aconteceu com outros atletas que optaram por tomar esse caminho no passado.

Na França desde o meio de 2017, Neymar tem um contrato que não prevê uma cláusula de saída na próxima temporada. No entanto, o preço para ele ser vendido sem ter que precisar negociar com o PSG em 2020 é de 160 milhões de euros (R$ 710 milhões). Um dos fatores que podem ajudar o atleta brasileiro é o fair play financeiro, que está fazendo o time francês ser investigado pela Uefa.

O Paris Saint-Germain desembolsou cerca de 220 milhões de euros (quase um bilhão de reais) para tirar Neymar do Barcelona e torná-lo o astro de sua equipe. Em uma temporada e meia, ele balançou as redes 44 vezes em 49 jogos e conquistou o Campeonato Europeu.

O Paris Saint-Germain ostenta um dos melhores ataques do mundo, comandado por Mbappe, Neymar e Cavani. Por isso, a equipe francesa acabou deixando de lado uma de suas principais promessas: Timothy Weah. O atacante de apenas 18 anos jogou somente três partidas na atual temporada e será emprestado para ganhar experiência.

O próprio jogador revelou seu empréstimo por meio de sua conta no Instagram. Nesta terça-feira, Weah publicou uma mensagem de agradecimento aos colegas, à comissão técnica e à torcida e comunicou sua saída, mas não informou seu novo clube. Segundo a emissora RMC Sport, o destino do atacante é o Celtic, da Escócia.

“Esses meses foram ótimos, apesar de eu não ter jogado muito. Sempre fui grato pelas oportunidades que tive no início da temporada, pois me abriram muitas portas”, escreveu Weah. “Espero que após esses seis meses eu esteja pronto para voltar ao Parque dos Príncipes e dar tudo”.

Timothy Weah foi contratado pelo PSG em julho de 2014 e integrou as categorias de base do clube até o início da atual temporada, quando foi promovido ao time principal. Ele é filho do ex-atacante George Weah, melhor jogador do mundo em 1995 e atual presidente da Libéria, seu país natal.

