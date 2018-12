Lutador representa Manaus em Europeu de Jiu-Jitsu

Professor da arte suave, ‘Nakay’ é faixa preta e já tem 23 anos praticando a modalidade | Foto: Divulgação

Manaus - Manaus já tem representante garantido em uma das principais competições de jiu-jitsu do mundo, o European IBJJF Jiu-Jitsu Championship. Trata-se de Paulo André Lobato, 37, mais conhecido como André Nakay, que contará com apoio da Prefeitura de Manaus em busca da medalha de ouro na competição a ser realizada entre os dias 14 a 21 de janeiro, em Lisboa, Portugal.

Professor da arte suave, ‘Nakay’ é faixa preta e já tem 23 anos praticando a modalidade. Entre os seus principais feitos está o bicampeonato pelo Manaus International Open de Jiu-Jitsu. Ele afirma que a preparação está forte para conquistar o posto mais alto no pódio.

“O campeonato europeu, realizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, é um campeonato difícil, o nível é muito alto. Porém, eu venho de vários títulos aqui em Manaus e acredito que farei boas lutas e irei trazer para a nossa cidade mais essa medalha de ouro com certeza”, contou o lutador.

Ele destaca, ainda, que a expectativa está grande para sua primeira competição internacional e aproveita para agradecer o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel). A vitória no Europeu de Jiu-Jitsu garante vaga no mundial da modalidade a ser realizado em junho, em Long Beach, Califórnia, Estados Unidos.

O secretário da Semjel, João Carlos, destaca o investimento realizado pela Prefeitura de Manaus no apoio aos desportistas locais | Foto: Divulgação

“Primeiramente, sou grato à Prefeitura de Manaus, ao nosso prefeito Arthur Virgílio Neto. Na minha vida profissional, vai ser muito importante representar o nosso Estado em uma competição internacional. Quero ressaltar que é difícil ser esportista, porém a secretaria (Semjel) está para atender a necessidade do esportista local. Quero agradecer todo o apoio que tenho tido na minha caminhada nessa competição internacional, que é a primeira da minha carreira”, disse.

“Esse é um incremento muito importante na revelação de talentos que a Prefeitura de Manaus, na gestão do prefeito Arthur Neto, adota. São com esses apoios que vamos fomentando as modalidades e incentivando-os a se aperfeiçoarem cada vez mais para a conquista de oportunidades como a que Paulo André está conseguindo agora”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

