Diretoria do Flamengo contrata antigo dirigente para gerência do time

Manaus - Paulo Pelaipe retorna ao Flamengo para ocupar o cargo de Gerente de Futebol. O dirigente retorna ao time após quase cinco anos afastado, período em que trabalhou no Criciúma, Vasco e Coritiba.

Pelaipe não conquistou nenhum título durante esse período afastado do Flamengo, mas estava na equipe rubro-negra quando o time conquistou a Copa do Brasil de 2013 e o Campeonato Carioca em 2014.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também anunciou que Marcos Braz será o vice-gerente de futebol do time. As mudanças devem ser oficializadas durante em janeiro de 2019.

Essas mudanças fazem parte do processo de transição da presidência do time, Landim assumiu a presidência no início de dezembro, tomando o lugar de Eduardo Bandeira de Mello.

