Manaus Futebol Clube contrata 'Vandinho' para reforço 2019. Veja vídeo

Manaus - O Manaus Futebol Clube anunciou na terça-feira (25) a contratação do lateral-esquerda Vandinho, de 32 anos. Em postagem na página oficial do clube

foi divulgado que ele deve disputar a posição com Negueba.

Em vídeo publicado na página, o jogador disse que o foco para 2019 é a classificação para a série C do Campeonato Amazonense, que tem início no dia 2 de Fevereiro.

O Manaus Futebol Clube foi criado em 2013 e conquistou seu primeiro campeonato em 2017. Neste ano a equipe conseguiu o bicampeonato.

