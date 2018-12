Cristiano Ronaldo sai do banco e salva Juventus no segundo tempo

Manaus - O Juventus empatou a partida contra o Atalanta nesta quarta-feira (26) em disputa em Bérgamo, na 18ª rodada do Campeonato Italiano. O gol de desempate foi de Cristiano Ronaldo, que havia passado o primeiro tempo inteiro no banco de reserva.

O time lidera o campeonato com 50 pontos. O vice-líder Nápoli tentou aproveitar-se do empate para assumir a liderança, mas acabou perdendo para o Internazionale em Milão, também nesta quarta-feira.

Com isso o Nápoli se mantém na segunda colocação com 41 pontos e o Inter fica em terceiro lugar com 36 pontos. As próximas partidas do campeonato têm início no próximo sábado (29) com partida do Juventus contra o Sampdoria em Piemonte.

