Amazonense Aderbal Freitas é campeão de fisiculturismo

Manaus - A "arte" de construir músculos não é para qualquer um, requer intenso treino de força, alimentação especial e repouso. E é isso que o fisiculturista amador, Aderbal Freitas Júnior, 36, vem fazendo há um ano e meio. Antes lutador de jiu-jitsu, o atleta migrou da arte suave para o fisiculturismo.

E o amazonense já vem colhendo frutos, no último dia 8, Aderbal foi campeão pela categoria Sênior até 70kg, com apoio da Prefeitura de Manaus, do Campeonato Sul Brasileiro de Fisiculturismo, realizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Já pelo Overall (onde os campeões de cada categoria se enfrentam), ele ficou em terceiro lugar.

“Eu só tenho a agradecer à Prefeitura de Manaus, juntamente com o prefeito Arthur Virgílio Neto e o secretário João Carlos, pelo apoio para que eu pudesse disputar o Campeonato Sul Brasileiro, no qual eu fui campeão da categoria até 70 kg. E temos grande satisfação em fechar essa parceria com a Prefeitura de Manaus já pensando em 2019”, disse.

Em busca de se profissionalizar no esporte, Aderbal vai em busca do Pró Card, uma espécie de licença para que possa competir de forma profissional. Para que isso aconteça, ele terá de ser campeão pelooverall em competições nacionais ou internacionais.

Ele já se prepara para disputar em 2019, o Mister América, em Lima, no Peru; Fitness Brasil, em São Paulo; e o Arnold Classic, na África do Sul.

“Já conseguimos para 2019 bolar estratégias, juntamente com meu coach Hatos Silveira, para que possamos chegar à melhor qualidade do shape.

E com sonho de disputar já agora em abril o campeonato em Lima, no Peru, o qual eu tenho vontade de chegar até o overall e me classificar para ganhar o Pró Card e já em 2019 mesmo começar a disputar os campeonatos profissionais”, destacou.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) afirma que parcerias como essas já estão garantidas para 2019.

“É uma determinação do prefeito Arthur Neto para que atendamos as demandas dos desportistas de Manaus. Seja amador ou profissional estamos sempre buscando apoiá-los e incentivá-los a fim de que novos talentos surjam”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

