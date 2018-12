Fernando Lage retorna como treinador do Iranduba da Amazônia

Manaus - Fernando Lage volta a assumir o cargo de treinador do Esporte Clube Iranduba da Amazônia, mais conhecido como "Hulk" da Amazônia. O anúncio foi realizado na página oficial do time no Facebook por meio de uma publicação em vídeo. Lage deve comandar a equipe durante o o campeonato de 2019.

Conforme a publicação na rede social, Fernando aceitou, novamente, o desafio de retornar ao clube que lançou no futebol brasileiro em 2012. Na época, o time foi vice-campeão da Taça Cidade de Manaus.

"Mesmo com os recursos escassos, a aposta do Iranduba é montar um elenco que vai mesclar a juventude com atletas experientes e brigar de igual com os clubes que estão fazendo bons investimentos", disse Lage.

