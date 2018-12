Vasco apresenta Ribamar como 1º reforço em 2019

Ribamar já trabalhou com o técnico Alberto Valentim no Egito, quando atuou pelo Pyramids | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Rio de Janeiro - Ribamar é o primeiro reforço a ser oficializado pelo Vasco para 2019. O atacante, de 21 anos, foi apresentado nesta quinta-feira (27) e assinou contrato para as próximas duas temporadas. O jogador posou para fotos ao lado do diretor executivo de futebol Alexandre Faria, de quem recebeu a camisa cruzmaltina na sala dos Beneméritos, em São Januário.

“Era um desejo que eu tinha, de vestir a camisa do Vasco. Já estava com vontade de voltar ao Brasil e essa proposta chegou na hora certa. Digo aos torcedores vascaínos que dedicação não vai faltar e espero dar alegrias ao torcedor do Vasco”, disse o atleta.

Ribamar já trabalhou com o técnico Alberto Valentim no Egito, quando atuou pelo Pyramids, e se colocou à disposição do comandante vascaíno para atuar em qualquer uma das posições de ataque, que terminou 2018 tendo Maxi López como titular absoluto

“Não tenho preferência por posição. O Valentim me conhece, sabe como posso render. Espero continuar tendo a confiança dele aqui no Vasco. Aonde eu for escalado, vou dar meu máximo. Me vejo pronto para vestir a camisa do Vasco e trabalho para cada vez estar melhor”, declarou o jogador.

O diretor Alexandre Faria também falou sobre a contratação de Ribamar, ressaltando que novos reforços devem ser anunciados na próxima semana, após a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ribamar chega por empréstimo de dois anos e o Vasco ficará com 50% dos direitos econômicos do jogador.

“É um atacante jovem, com características físicas e técnicas que nos agradam muito. Outros atletas chegam também na semana que vem, dependendo de exames e assinatura”, afirmou o dirigente.

Carioca, de 1,84 metro, Ribamar iniciou a carreira em 2011 nas categorias de base do Botafogo, equipe na qual permaneceu até 2015.

Após duas temporadas no alemão Munique 1860 (2016 e 2017), passou outras duas no Atlético-PR (2017 a 2018). Ano passado, atuou também pelo Pyramids, do Egito, e Ohod Al-Medina, da Arábia Saudita.

Mudança na comissão

O técnico Alberto Valentim vai trabalhar com uma reformulada equipe de auxiliares no Vasco em 2019. A comissão técnica contará com a chegada de dois ídolos do clube, assim como outro passará a atuar nas categorias de base. Já Valdir Bigode está de saída de São Januário.

O ex-meia Ramon Menezes, diversas vezes campeão pelo Vasco, incluindo a Libertadores de 1998, vai ser o novo auxiliar técnico permanente no time profissional. Já o ex-goleiro Acácio, que atuava como coordenador de preparação de goleiros da base, passa a ser auxiliar permanente de preparação de goleiros entre os profissionais.

Carlos Germano, outro ídolo com passagem vitoriosa pelo Vasco, assume a coordenação de preparação de goleiros da base.

