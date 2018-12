Vidas cruzadas: histórias de jovens atletas em busca de um sonho no AM

Manaus - O destino de dezenas de meninos que desejam se tornar jogadores de futebol profissional está geralmente ligado aos pés, ao talento e às oportunidades. Jovens de vários cantos do planeta cruzaram suas vidas com os gramados amazonenses, tudo em busca de um lugar ao sol em um dos esportes mais bem pagos do mundo.



São eles, crianças e adolescentes residentes no Estado, que driblam dificuldades diárias para alcançar o passe perfeito e ser tornar um grande jogador de futebol. Sonho é a palavra de ordem desses jovens atletas e eles fazem de tudo para crescer e chegar ao nível dos principais craques que idolatram.

O Em Tempo foi atrás da história de meninos que buscam no esporte uma alternativa de viver a vida com mais fascinação .

Os amigos, vizinhos, colegas de turma e quase primos Vitor Viana e Ricardo Pontes, ambos de 14 anos, fãs incondicionais de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, respectivamente, moram na comunidade do Catalão, no Município de Iranduba, e durante três dias da semana atravessam o Rio Negro em uma rabeta para chegar até a Escolinha de Futebol do Nacional na capital do Amazonas.

“Toda a nossa vida é no Catalão, família, escola, tudo, mas temos o sonho de sermos grandes jogadores de futebol. Todos os dias jogamos no campinho da nossa comunidade, mas para ser profissional sabemos que temos que treinar muito, por isso descobrimos a escola aqui em Manaus. Eu me imagino jogando uma Libertadores pelo meu Flamengo”, explicou Vitor, por ele e pelo envergonhado Ricardo.

Ricardo Pontes e Vitor Viana, ambos de 14 anos | Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

Uma das preocupações de Aldeneide Castro, mãe do Vitor, é com a travessia de barco, mas garante que apoiar o sonho do filho é o mais importante, só não barra os cuidados nos dias de chuva.

“Apesar de estarmos acostumados com a travessia, é muito perigoso e nos dias de chuva não trago ele. Pode chorar, espernear, mas não vem. Apesar disso eu sou a primeira pessoa a dar força para o meu filho. Eu acredito que nós não podemos diminuir os sonhos das nossas crianças, a única coisa que eu peço dele é que estude muito, mas com certeza eu sempre vou apoiá-lo independente do que o futuro reservar para ele”, disse dona Aldeneide, que sempre acompanha o filho nos treinos.

Jovens de outros países

Além das fronteiras municipais, a paixão pelo futebol ultrapassou os limites continentais e trouxe para Manaus jovens de outros países como o haitiano Allendy Matellus, de 15 anos, ou André para os mais chegados. Morando na capital amazonenses desde 2012, o adolescente treina futebol há dois anos.

“Depois do desastre no Haiti, em 2010, a vida foi muito difícil para os meus pais. Eles resolveram vir para Manaus, pois viviam de bicos no nosso país. Foi aí que minha mãe resolveu aproveitar a oportunidade de tentar uma vida melhor e passou a me apoiar nesse sonho de ser jogador de futebol”, explicou André.

Vidas cruzadas: histórias de jovens atletas em busca de um sonho no AM | Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

O estudante do 8º ano do ensino fundamental revela que não foi fácil se adequar a língua, mas hoje se considera um craque do português.

“Eu sempre fiquei no cantinho da sala quando cheguei aqui. Eu precisava passar mais tempo na escola do que os outros alunos para a professora me ensinar o português. Demorei quase sete meses para ficar fluente. Naquela época eu tinha nove anos, mas hoje eu sou um craque dessa língua”, disse entre risos o jovem.

Atualmente, além de treinar três vezes na semana, André vai para a escola no período da tarde, nos outros dois dias, pela manhã, participa de um projeto social onde faz treinamento físico na praia da Ponta Negra e pela noite ajuda o pai, que abriu um mercadinho no bairro da Compensa no início deste ano.

“Eu tento ocupar o meu tempo o máximo que eu posso. Sei que para ser um grande jogador eu preciso treinar muito, mas nas minhas horas livres eu ajudo meus pais. Mamãe vende verdura na feira e meu pai conseguiu, graças a Deus, abrir o próprio negócio, pois estava muito difícil conseguir pagar a escolinha”, falou o jogador mirim.

Renzo Tuesta, 18, veio do Peru há dois meses | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Para o peruano Renzo Javier Tuesta, de 18 anos, que está há dois meses em Manaus, não existe arrependimentos em abandonar o curso de economia, em uma universidade do Peru, para arriscar na tentativa de ser uma estrela do futebol no Brasil. Em um espanhol carregado, Tuesta garante que no País Tropical as oportunidades são melhores.

“Meu sonho é jogar futebol e eu treino desde os seis anos. Eu participava da Escolinha do Clube Aliança Lima do Peru, que é um dos maiores do país, mas eu sei que no Brasil há maiores e melhores oportunidades de me tornar um profissional, já que na minha cidade é um pouco mais difícil. Eu também já tenho família que mora em Manaus, por isso estou aqui”, explicou Renzo.

O esportista revela que tentará retornar os estudos universitários em Manaus, pois “o futebol e os estudos são o mais importante” e leva em consideração tudo o que os pais ensinam.

“Meus pais me apoiaram, mas sempre disseram que preciso estudar, pois o sonho em si é jogar profissionalmente, mas caso não dê certo eu preciso ter uma outra opção. Apesar de economia e futebol serem coisas totalmente diferentes, eu tento combinar as duas coisas. Sou muito consciente, mas o futebol é minha maior paixão”, disse Tuesta.

Leandro Alves treina os meninos e meninas da escolinha do Nacional | Foto: Marcely Gomes/ Em Tempo

Orgulho do Treinador

Para o professor Leandro Alves do Nacional Futebol Clube, o que mais o deixa realizado não é apenas a possibilidade de que um de seus alunos alcancem seus objetivos, mas que aprendam a universalidade que o esporte ensina, como o respeito e colaboração que há entre eles.

“Aqui nós temos diversas realidades e é muito gratificante ver que eles se ajudam entre si. Temos alunos que moram em bairros distantes e eu já presenciei muitas vezes eles se ajudando para arrecadar a passagem de ônibus de outros colegas. Nós temos três meninas que treinam pela tarde com os meninos e eles aprenderam que o futebol é para todos e respeitam as meninas de igual para igual. Eu acho que isso é o mais importante”, enfatizou Alves.

*Colaborou João Gomes

Edição: Bruna Chagas

