Firmino se torna segundo brasileiro com mais gols na Premier League

Jogador está atrás apenas de Diego Costa | Foto: Reprodução

Anfield - O atacante brasileiro Roberto Firmino ultrapassou outro jogador brasileiro querido, Phellippe Coutinho, no ranking da artilharia brasileira na Premier League. O camisa 9 foi peça importante na goleada do Liverpool sobre o Arsenal no jogo deste sábado (29).



O brasileiro marcou dois gols em sequência (14 e aos 16 minutos), na primeira etapa e um pênalti no segundo tempo, ele alcançou a marca de 43 gols.No campeonato inglês, Coutinho tem apenas 41 gols marcados.

O líder do ranking é Diego Costa, naturalizado espanhol, e grande artilheiro em tempos de Chelsea. A seleta lista ainda com nomes conhecidos como Juninho Paulista, Gilberto Silva e Geovanni.

Confira a lista:

1º – Diego Costa* – [52] gols

2º – Roberto Firmino – 43 gols

3º – Philippe Coutinho – 41 gols

4º – Juninho Paulista – 29 gols

5º – Willian – 27 gols

6º – Gabriel Jesus – 23

7º – Oscar – 21 gols

8º – Fernandinho – 18 gols

8º – Gilberto Silva – 17 gols

8º – Ramires – 17 gols

9º- Elano – 14 gols

9º – Richarlison – 14 gols

9º – Robinho – 14 gols

9º – Geovanni – 14 gols

* Natur. espanhol

