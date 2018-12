Crys Cyborg quer revanche contra Amanda Nunes após perder cinturão

Amanda fez história e se tornou a primeira mulher a deter dois cinturões do UFC ao nocautear Cyborg aos 51s do primeiro round em Los Angeles. | Foto: Etadão Conteúdo

Após ser derrotada pela baiana Amanda Nunes, na noite deste sábado (29), em Los Angeles, a lutadora Crys Cyborg diz que vai pedir uma revanche. A ex-campeã dos penas, porém, garante que não vai guardar rancor do ocorrido quando for negociar um novo acordo, após o encerramento de seu contrato com a organização, em março. Ela afirmou que deseja uma revanche contra Amanda Nunes, apesar da declaração de Dana White de que não pretendia refazer o duelo.

" "No começo, quando fiz minha primeira luta de MMA, perdi. Treinei por três meses e perdi. Depois desse dia, treinei mais duro, mais duro e mais duro e permaneci 13 anos sem perder. Nunca disse que seria invicta. Eu treinei duro para esta luta, meu camp fez tudo. Mas hoje não foi meu dia. Não é a primeira vez que isto acontece, nem a última. Claro que não estou feliz e parti meu coração, mas não chorei, nem vou chorar. Hoje foi o dia da Amanda, ela foi melhor, vou voltar à minha academia, treinar e voltar melhor. Isso acontece", disse Cris Cyborg. " Crys Cyborg, Lutadora de MMA

Amanda Nunes faz história



Amanda fez história e se tornou a primeira mulher a deter dois cinturões do UFC ao nocautear Cyborg aos 51s do primeiro round em Los Angeles. Primeira brasileira a assinar, vencer e se tornar campeã do UFC, Amanda Nunes era zebra nas casas de apostas. A baiana, que defendeu com sucesso por quatro vezes o título peso-galo, embalou o oitavo triunfo consecutivo na carreira. Com o feito, ela se torna a terceira atleta no geral a ter dois títulos simultaneamente - ao lado de Conor McGregor e Daniel Cormier.

Cyborg não perdia há 13 anos e um mês. Nada menos que 21 atletas haviam tentando derrotá-la sem sucesso.

"É incrível. Me ajudem a acreditar! Eu esperava que a luta fosse assim. Eu sou a primeira campeã dupla do UFC. Eu disse que sertia assim. Dana, eu quero meu lugar no Hall da Fama. Eu sou uma leoa, e leoas fazem assim. Eu sinto o cheiro de sangue. Meu técnico sempre me diz para ficar calma para conseguir ver tudo. Meu técnico, Anderson Franca, disse para que eu esperasse ela ficar desesperada para jogar meu overhand", disse Amanda,em coletiva, completando que saberia que deveria ter calma.

"Sabia que tinha que ficar calma, que quando jogasse minha mão em cima dela, ela iria sentir. Também sabia que quando acertasse aquele chute eu abriria caminho para a vitória."